ТОП-10 известных спортсменов, которых уже не увидим в 2022 году

Завершение карьеры может наступить по разным причинам: возраст, травмы или, например, утрата мотивации. И 2021 год не стал исключением – несколько сверхтитулованных атлетов завершили карьеру, некоторые – умерли.

Ольга Саладуха - фото из открытых источников

Suspilne.media вспоминает десять спортсменов, которых не увидим на соревновательных площадках в 2022 году.

Ольга Саладуха (Украина, легкая атлетика, тройной прыжок)

Величайшие достижения: чемпионка мира-2011, "бронза" Олимпиады-2012

Одна из самых титулованных украинских легкоатлеток, начавшая международную карьеру 20 лет назад (на юниорском уровне). Ее личный рекорд составлял 14.99 м – эта отметка Ольге покорилась в 2012-м на соревнованиях в Хельсинки. А последним стартом в карьере Саладухи стали Олимпийские игры в Токио.

Артём Милевский (Украина, футбол)

Самые большие достижения: 50 матчей за сборную Украины, 4-кратный чемпион Украины

В сентябре 2021 года 36-летний украинский нападающий Артем Милевский заявил, что официально завершает карьеру. Последним клубом Милевского стал "Минай", в составе которого он отыграл около четырех месяцев и провел 13 матчей, не забив ни одного мяча.





Дольше всего в карьере футболист играл в киевском "Динамо" — с 2002 до 2013-го. В целом украинский нападающий выступал в 11 клубах, в частности, в Украине, Хорватии, Турции, Румынии, Венгрии, России и Беларуси.

Что касается сборной Украины, то в составе "сине-желтых" Милевский провел 50 матчей и забил 8 голов. В частности, исполнил успешное пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2006 против Швейцарии.

Серхио Агуэро (Аргентина, футбол)

Величайшие достижения: 5-кратный чемпион Англии, победитель Копа Америка

Летом 2021 года аргентинский нападающий перешел из "Манчестер Сити" в "Барселону", некоторое время восстанавливался после травмы, дебютировал, забил первый гол. А уже в конце октября Серхио Агуэро не смог закончить матч чемпионата Испании: аргентинцу стало плохо, его госпитализировали. В результате обследования стало известно, что 33-летний форвард испытывает серьезные проблемы с сердцем. Именно это послужило причиной завершения карьеры аргентинца спустя месяц после инцидента в матче Ла Лиги.





В общей сложности аргентинский нападающий на клубном уровне провел 685 матчей, в которых забил 386 мячей.

За национальную команду он отыграл 101 матч и забил 41 мяч.

Пау Газоль (Испания, баскетбол)

Величайшие достижения: чемпион НБА, 3-разовый медалист Олимпийских игр

В августе 2021 года 41-летний испанский баскетболист Пау Газоль объявил о завершении карьеры в сборной, а в октябре принял решение не играть и на клубном уровне.

Большую часть карьеры Газоль-старший провел в НБА. Он играл за "Лос-Анджелес Лейкерс", "Мемфис Гриззлиз", "Сан-Антонио Спёрс", "Чикаго Буллз" и "Миллуоки Бакс". В то же время, самые успешные сезоны его выступлений были связаны с "Лейкерс". Именно с ними в 2009 и 2010 году Газоль стал чемпионом НБА. В конце концов номер испанского игрока — 16 — был выведен из использования "Озерных".





Завершать же карьеру По решил в команде, где он ее начинал – в "Барселоне".

Бланка Влашич (Хорватия, легкая атлетика, прыжки в высоту)

Величайшие достижения: автор второго наилучшего результата в истории

38-летняя хорватка Бланка Влашич – одна из самых титулованных прыгунок в высоту в истории. В 2008 году у нее была победная серия из 34 турниров подряд, прервавшаяся только на Олимпиаде в Пекине, где хорватка выиграла "серебро".





А в 2009 году она стала второй спортсменкой в истории, которой подчинилась отметка в 2.08 метра. Таким образом, она побила не только свой, но и национальный рекорд.

Мэнни Пакьяо (Филиппины, бокс)

Самое большое достижение: чемпион мира по 8 разным весовым категориям

Осенью 2021 года филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил о том, что идет из бокса и теперь больше времени будет уделять политической карьере.

Филиппинец выступал среди профессионалов с 1995 года, его карьера длилась 26 лет. За это время Мэнни 12 раз становился чемпионом мира. Первый титул он получил в 1998 году. Последнюю успешную защиту он провел в 2019-м — Пакьяо победил Кита Турмана в бою за пояс WBA в полусреднем весе. На момент победы ему было 40 лет.

Пакьяо является единственным боксером в истории, который становился чемпионом мира в восьми разных весовых категориях.

Арнд Пайффер (Германия, биатлон) и Ондржей Моравец (Чехия, биатлон)

Наибольшие достижения: Пайффер – 2-кратный олимпийский чемпион, Моравец – 3-кратный олимпийский призер.

Пайфферу – 33 года, а Моравцу – 37. И если Ондржей в последние годы не показывал высоких результатов в индивидуальных соревнованиях, то Пайффер был одним из лидеров сборной Германии.

Моравец, в свою очередь, является трехкратным призером Олимпиады-2014 (два "серебра" и "бронза"), чемпион и призер чемпионатов мира ("золото", два "серебра" и три "бронзы"). За 13 сезонов чешский спортсмен одержал лишь одну индивидуальную победу на этапах Кубка мира и три – всего.

Кими Райкконен (Финляндия, Формула-1)

Величайшее достижение: чемпион мира Формулы-1

В сентябре Райкконен объявил, что нынешний сезон станет последним в его карьере в Формуле-1. Финский пилот провел 19 сезонов в "Королевской гонке". За это время он выступал за McLaren, Ferrari, Sauber, Lotus и Alfa Romeo.

В 2007 году в составе Ferrari Кими выиграл единственный чемпионский титул. Также Райкконен дважды завершал сезон как вицечемпион (2003, 2005) и еще трижды – на третьей позиции общего зачета гонщиков Формулы-1 (2008, 2012, 2018).

Свою же последнюю гонку он провел в составе Alfa Romeo – в Абу-Даби из-за проблем с тормозами в болиде финн не смог финишировать. Несмотря на это, именно Райкконен получил звание "Пилота дня" по итогам последней гонки в 2021 году.



Сергей Морозов (Украина, футбол)

Величайшие достижения: эксгравец "Зари"

В октябре 2021-го на 72-м году жизни не стало Сергея Морозова – украинского футболиста и тренера.

В последние годы Морозов работал экспертом на телеканалах "Футбол 1/2/3". Во времена игровой карьеры украинский футболист становился чемпионом СССР в составе "Зари" (1972). Также он выступал за "Локомотив" (Винница), "Десну" (Чернигов), "Шахтер" (Кадиевка), "Зарю" (Ворошиловград) и ЦСКА (Москва. Россия). На молодежном уровне играл за киевское "Динамо".

В то же время Морозов провел всего один матч в составе сборной СССР в 1972 году.

Герд Мюллер (Германия, футбол)

Величайшие достижения: один из лучших бомбардиров в истории мирового футбола

В 2021 году мир остался без одного из лучших бомбардиров в истории — из жизни ушел немецкий нападающий "Баварии" Герд Мюллер. Ему было 75 лет.

Мюллер семь раз становился самым лучшим бомбардиром чемпионата Германии. В частности, в 1970-м он получил "Золотой мяч". В общей сложности он сыграл 607 матчей и забил 566 раз.





Мюллер все еще остается самым результативным бомбардиром немецкого чемпионата – за 427 игр он забил 365 мячей. Однако уже два других рекорда титулованного немца сумел обновить другой игрок "баварцев" Роберт Левандовски. Он превзошел достижение по количеству голов за сезон в Бундеслиге и по количеству голов за год как в национальном первенстве Германии, так и в сборной.

Ранее информационный портал "Комментарии" рассказывал о лучших спортсменах Украины в 2021 году.

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