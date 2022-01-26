Тезка Владимира Зеленского будет получать стипедию президента Украины: что известно

У главы государства есть тезка – тоже Владимир Зеленский, но Григорьевич. Этот мужчина занимается не политикой, а профессиональным спортом. Владимир в 2021 году получил серебряную медаль на чемпионате мира по волейболу.

В Украине спортсменам призначили стипендии, фото из открытых источников

Как победителю международных соревнований ему назначена стипендия президента Украины в размере 9 тысяч гривен. Об этом известно из документа "О назначении стипендий президента для выдающихся спортсменов по дефлимпийским и паралимпийским видам спорта и их тренерам".

Также известно, что Владимир стал дефлимпийским чемпионом в 2013 году, а в 2009, 2017 годах занимал почетное второе место в зачетном перечне. В 2021 году Зеленского Владимира признали лучшим блокирующим чемпионата Европы по волейболу.

Мужская команда волейболистов показала хороший результат на IV чемпионате мира по волейболу. Состязания проходили с 23 сентября по 2 октября 2021 года в итальянском городе Кьянчано-Терме.

Пройдя в финал, украинцы уступили команде из России. Поэтому призовые места были распределены следующим образом: дефлимпийская сборная команда по волейболу России – 1 место, дефлимпийская мужская сборная команда Украины – 2 место, дефлимпийская сборная команда Италии – 3 место.



Как сообщал портал "Комментарии", в украинской Суперлиге произошло сражение двух лидеров: СК "Сокол" — "Донбасс". Матч начался с яркого лазерного шоу, а символический вброс на третьей принципиальной встрече команд двух братьев Микульчик сделал известный украинский боксер Денис Беринчик.

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