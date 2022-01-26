logo

BTC/USD

37949.57

ETH/USD

2576.79

LTC/USD

110.71

USD/UAH

29.10

EUR/UAH

32.85

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт спорт и государство Тезка Владимира Зеленского будет получать стипедию президента Украины: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Тезка Владимира Зеленского будет получать стипедию президента Украины: что известно

Волейболисту Зеленскому назначили государственную стипендию

сегодня, 13:55
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

У главы государства есть тезка – тоже Владимир Зеленский, но Григорьевич. Этот мужчина занимается не политикой, а профессиональным спортом. Владимир в 2021 году получил серебряную медаль на чемпионате мира по волейболу.

Тезка Владимира Зеленского будет получать стипедию президента Украины: что известно

В Украине спортсменам призначили стипендии, фото из открытых источников

Как победителю международных соревнований ему назначена стипендия президента Украины в размере 9 тысяч гривен. Об этом известно из документа "О назначении стипендий президента для выдающихся спортсменов по дефлимпийским и паралимпийским видам спорта и их тренерам".

Также известно, что Владимир стал дефлимпийским чемпионом в 2013 году, а в 2009, 2017 годах занимал почетное второе место в зачетном перечне. В 2021 году Зеленского Владимира признали лучшим блокирующим чемпионата Европы по волейболу.

Мужская команда волейболистов показала хороший результат на IV чемпионате мира по волейболу. Состязания проходили с 23 сентября по 2 октября 2021 года в итальянском городе Кьянчано-Терме.

Пройдя в финал, украинцы уступили команде из России. Поэтому призовые места были распределены следующим образом: дефлимпийская сборная команда по волейболу России – 1 место, дефлимпийская мужская сборная команда Украины – 2 место, дефлимпийская сборная команда Италии – 3 место.

Тезка Владимира Зеленского будет получать стипедию президента Украины: что известно - фото 2

Как сообщал портал "Комментарии", в украинской Суперлиге произошло сражение двух лидеров: СК "Сокол" — "Донбасс". Матч начался с яркого лазерного шоу, а символический вброс на третьей принципиальной встрече команд двух братьев Микульчик сделал известный украинский боксер Денис Беринчик.

Также мы писали, что известно, какой будет состав сборной Украины по биатлону на чемпионат Европы.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://телеграм.онлайн/#/im?p=g597936883
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!