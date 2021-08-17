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Главная Новости Спорт спорт и государство Почему система спорта в Украине попала в глубокий кризис и нуждается в коренных изменениях
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Почему система спорта в Украине попала в глубокий кризис и нуждается в коренных изменениях

Спортивные чиновники навязывают советский подход

сегодня, 12:20
Автор:

Хмільовська Інна

Система украинского спорта находится в глубоком кризисе и нуждается в коренных реформ. В частности, это касается результативности использования бюджетных средств и количества людей, вовлеченных в спорт. Такое заявление сделал Сергей Левчук, председатель Государственного агентства спорта на своей странице в Facebook.

Почему система спорта в Украине попала в глубокий кризис и нуждается в коренных изменениях

Каратэ в Токио. Фото с открытых источников

"Неизменно считаю, что система украинского спорта находится в глубоком кризисе и нуждается в коренных реформ. К сожалению, для многих это не очевидно. Существует много критериев по которым можно мерить эффективность функционирования системы. Это и результативность использования бюджетных средств, и количество людей привлеченных к физической активности , количество клубов, вовлеченность инвестиций, строительство инфраструктуры, дижитализация и многие другие. Спортивные чиновники же навязывают нам сегодня советский подход "меряться" только количеством наград. Что же "медальный зачет, так медальный зачет", — говорится в сообщении.

Сергей Левчук прошел большой путь общения с функционерами государственной спортивной системы и хорошо знает, что и как работает. Поэтому председатель Держспорту поделился своим видением целей и задач агентства и проблем, которые надо решать.

Почему система спорта в Украине попала в глубокий кризис и нуждается в коренных изменениях - фото 2
Почему система спорта в Украине попала в глубокий кризис и нуждается в коренных изменениях - фото 3

"Продолжая тему статистики, сопоставил количество полученных олимпийских медалей с бюджетом этих федераций за последний год и разделил сумму на количество. Отсортировано от малейшего, отдельная таблица бюджетов федераций, которые остались без наград", — добавил глава Держспорту.

Почему система спорта в Украине попала в глубокий кризис и нуждается в коренных изменениях - фото 4

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что с Олимпийских игр исключили успешный для Украины вид спорта . В оргкомитете летних Олимпийских игр 2024 опубликовали список видов спорта, в которых спортсмены будут соревноваться в Париже.   В списке, опубликованном на официальном сайте Оргкомитета Олимпийских игр в Париже-2024, отсутствует каратэ,   в котором украинские бойцы выиграли две награды Токио-2020. Вместо него внесли брейк-данс.


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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4414737348571700&set=pcb.4414737665238335
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