Почему система спорта в Украине попала в глубокий кризис и нуждается в коренных изменениях

BTC/USD
46689.84
ETH/USD
3231.67
LTC/USD
182.54
USD/UAH
26.95
EUR/UAH
31.85
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Хмільовська Інна
Система украинского спорта находится в глубоком кризисе и нуждается в коренных реформ. В частности, это касается результативности использования бюджетных средств и количества людей, вовлеченных в спорт. Такое заявление сделал Сергей Левчук, председатель Государственного агентства спорта на своей странице в Facebook.
Каратэ в Токио. Фото с открытых источников
Сергей Левчук прошел большой путь общения с функционерами государственной спортивной системы и хорошо знает, что и как работает. Поэтому председатель Держспорту поделился своим видением целей и задач агентства и проблем, которые надо решать.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что с Олимпийских игр исключили успешный для Украины вид спорта . В оргкомитете летних Олимпийских игр 2024 опубликовали список видов спорта, в которых спортсмены будут соревноваться в Париже. В списке, опубликованном на официальном сайте Оргкомитета Олимпийских игр в Париже-2024, отсутствует каратэ, в котором украинские бойцы выиграли две награды Токио-2020. Вместо него внесли брейк-данс.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости