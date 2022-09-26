logo

BTC/USD

19161.16

ETH/USD

1319.18

LTC/USD

53.40

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт спорт и государство Первые российские спортсмены попали в армию после объявления мобилизации
commentss НОВОСТИ Все новости

Первые российские спортсмены попали в армию после объявления мобилизации

Спортсмены РФ получили повестки.

сегодня, 13:46
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

После введения частичной мобилизации в Российской Федерации и массовой раздаче повесток появилась информация о первом спортсмене, который попадет в армию. Им оказался волейболист Никита Алексеев. Об этом сообщают российские СМИ.

Первые российские спортсмены попали в армию после объявления мобилизации

Российские спортсмены попали в армию после объявления мобилизации. Фото с открытых источников

Российский спортсмен получил повестку, теперь должен явиться до 29 сентября в военный комиссариат. Алексеев выступает за российский волейбольный клуб "Газпром-Югры".

Пока известно, что волейболист проходил срочную службу сроком в два года в десантных войсках. Поэтому россиянин приостановил выступления в профессиональном спорте, но по возвращении из армии смог возобновить карьеру игрока. Алексеев за свою карьеру выигрывал волейбольную Лигу чемпионов и золото внутреннего чемпионата РФ.

Кроме волейболиста Никиты Алексеева подтвердил получение военной повестки боец ​​ММА Владимир Минеев.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Министерство спорта приостановило все заграничные поездки и собрания спортсменов к дальнейшему распоряжению. Представители страны не смогут уехать из России, а некоторые из них также могут призвать в армию.

Депутаты Госдумы приняли поправки к Уголовному кодексу России. И теперь россияне будут арестованы за неявку на тренировочные лагеря или за отказ воевать.

Ранее, портал "Комментарии" сообщал о заявлении российского экс-чемпиона по боксу Валуева, утверждающего, что Европа развалится. Этим он намекает на его зависимость от российских энергетических ресурсов.

Также "Комментарии" писали о российском шахматисте, который после дисквалификации хочет играть под российским флагом.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.championat.com/other/news-4832993-volejbolist-gazprom-yugry-nikita-alekseev-poluchil-povestku-ot-voenkomata.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!