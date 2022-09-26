Первые российские спортсмены попали в армию после объявления мобилизации

После введения частичной мобилизации в Российской Федерации и массовой раздаче повесток появилась информация о первом спортсмене, который попадет в армию. Им оказался волейболист Никита Алексеев. Об этом сообщают российские СМИ.

Российские спортсмены попали в армию после объявления мобилизации. Фото с открытых источников

Российский спортсмен получил повестку, теперь должен явиться до 29 сентября в военный комиссариат. Алексеев выступает за российский волейбольный клуб "Газпром-Югры".



Пока известно, что волейболист проходил срочную службу сроком в два года в десантных войсках. Поэтому россиянин приостановил выступления в профессиональном спорте, но по возвращении из армии смог возобновить карьеру игрока. Алексеев за свою карьеру выигрывал волейбольную Лигу чемпионов и золото внутреннего чемпионата РФ.



Кроме волейболиста Никиты Алексеева подтвердил получение военной повестки боец ​​ММА Владимир Минеев.



21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Министерство спорта приостановило все заграничные поездки и собрания спортсменов к дальнейшему распоряжению. Представители страны не смогут уехать из России, а некоторые из них также могут призвать в армию.



Депутаты Госдумы приняли поправки к Уголовному кодексу России. И теперь россияне будут арестованы за неявку на тренировочные лагеря или за отказ воевать.



Ранее, портал "Комментарии" сообщал о заявлении российского экс-чемпиона по боксу Валуева, утверждающего, что Европа развалится. Этим он намекает на его зависимость от российских энергетических ресурсов.



Также "Комментарии" писали о российском шахматисте, который после дисквалификации хочет играть под российским флагом.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!