logo

BTC/USD

50784.53

ETH/USD

4108.01

LTC/USD

163.44

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт спорт и государство Определилась ТОП-20 лучших спортсменов Украины уходящего года
commentss НОВОСТИ Все новости

Определилась ТОП-20 лучших спортсменов Украины уходящего года

Больше всего в рейтинге представителей борцовских видов спорта

23 декабря 2021, 20:45
Автор:

Олег Терещенко
Поделитесь публикацией:

Ассоциация спортивных журналистов Украины определила лучших спортсменов страны в 2021 году. Экспертное жюри, передает elitexpert.ua выставляло атлетам баллы, на основе которых был сформирован рейтинг.

Определилась ТОП-20 лучших спортсменов Украины уходящего года

Жан Беленюк - фото с открытых источников

Больше за всех баллов получил олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк. Спортсмен и народный депутат в одном лице, принес Украине единственное "золото" на Олимпиаде-2020.

На втором месте — дважды олимпийский медалист по плаванию Михаил Романчук, который выиграл "серебро" и "бронзу". На третьем месте — Людмила Лузан, которая завоевала "серебро" Олимпиады в каноэ-двойке на 500 метрах и "бронзу" в одиночном заплыве на 200 метров.

Также в ТОП-10 лучших украинских спортсменов года попали Елена Старикова, которая выиграла серебряную медаль Олимпиады на велотреке в спринте, дуэт по артистическому плаванию Анастасия Савчук и Марта Федина.

Топ-20 лучших атлетов Украины-2021:

Жан Беленюк (борьба греко-римского стиля) — 113 баллов;

Михаил Романчук (плавание) — 75 баллов;

Людмила Лузан (гребли на байдарках и каноэ) — 72 балла;

Александр Усик (бокс) — 71 балл;

Елена Костевич (стрельба) — 48 баллов;

Андрей Ярмоленко (футбол) — 34 балла;

Анастасия Савчук / Марта Федина (артистическое плавание) — 32 балла;

Элина Свитолина (теннис) — 27 баллов;

Дарья Белодид (дзюдо) — 26 баллов;

Елена Старикова (велоспорт) — 22 балла;

Анжелика Терлюга (карате) — 21 балл;

Александр Хижняк (бокс) — 16 баллов;

Парвиз Насибов (борьба греко-римского стиля) — 12 баллов;

Игорь Рейзлин (фехтование) — 11 баллов;

Алла Черкасова (борьба) — 7 баллов;

Ярослава Магучих (легкая атлетика) — 5 баллов;

Ирина Коляденко (борьба) — 3 балла;

Станислав Горуна (карате) — 3 балла;

Олег Омельчук (стрельба) — 3 балла;

Юрий Захареев (бокс) — 1 балл.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что один из самых титулованных волейбольных клубов в истории Украины может прекратить свое существование.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://elitexpert.ua/sport/top-20-rejting-populyarnyh-sportsmenov-2021-goda/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!