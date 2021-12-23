Определилась ТОП-20 лучших спортсменов Украины уходящего года

Ассоциация спортивных журналистов Украины определила лучших спортсменов страны в 2021 году. Экспертное жюри, передает elitexpert.ua выставляло атлетам баллы, на основе которых был сформирован рейтинг.

Жан Беленюк - фото с открытых источников

Больше за всех баллов получил олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк. Спортсмен и народный депутат в одном лице, принес Украине единственное "золото" на Олимпиаде-2020.

На втором месте — дважды олимпийский медалист по плаванию Михаил Романчук, который выиграл "серебро" и "бронзу". На третьем месте — Людмила Лузан, которая завоевала "серебро" Олимпиады в каноэ-двойке на 500 метрах и "бронзу" в одиночном заплыве на 200 метров.

Также в ТОП-10 лучших украинских спортсменов года попали Елена Старикова, которая выиграла серебряную медаль Олимпиады на велотреке в спринте, дуэт по артистическому плаванию Анастасия Савчук и Марта Федина.

Топ-20 лучших атлетов Украины-2021:

Жан Беленюк (борьба греко-римского стиля) — 113 баллов;

Михаил Романчук (плавание) — 75 баллов;

Людмила Лузан (гребли на байдарках и каноэ) — 72 балла;

Александр Усик (бокс) — 71 балл;

Елена Костевич (стрельба) — 48 баллов;

Андрей Ярмоленко (футбол) — 34 балла;

Анастасия Савчук / Марта Федина (артистическое плавание) — 32 балла;

Элина Свитолина (теннис) — 27 баллов;

Дарья Белодид (дзюдо) — 26 баллов;

Елена Старикова (велоспорт) — 22 балла;

Анжелика Терлюга (карате) — 21 балл;

Александр Хижняк (бокс) — 16 баллов;

Парвиз Насибов (борьба греко-римского стиля) — 12 баллов;

Игорь Рейзлин (фехтование) — 11 баллов;

Алла Черкасова (борьба) — 7 баллов;

Ярослава Магучих (легкая атлетика) — 5 баллов;

Ирина Коляденко (борьба) — 3 балла;

Станислав Горуна (карате) — 3 балла;

Олег Омельчук (стрельба) — 3 балла;

Юрий Захареев (бокс) — 1 балл.

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