Определилась ТОП-20 лучших спортсменов Украины уходящего года

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Олег Терещенко
Ассоциация спортивных журналистов Украины определила лучших спортсменов страны в 2021 году. Экспертное жюри, передает elitexpert.ua выставляло атлетам баллы, на основе которых был сформирован рейтинг.
Жан Беленюк - фото с открытых источников
Больше за всех баллов получил олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк. Спортсмен и народный депутат в одном лице, принес Украине единственное "золото" на Олимпиаде-2020.
На втором месте — дважды олимпийский медалист по плаванию Михаил Романчук, который выиграл "серебро" и "бронзу". На третьем месте — Людмила Лузан, которая завоевала "серебро" Олимпиады в каноэ-двойке на 500 метрах и "бронзу" в одиночном заплыве на 200 метров.
Также в ТОП-10 лучших украинских спортсменов года попали Елена Старикова, которая выиграла серебряную медаль Олимпиады на велотреке в спринте, дуэт по артистическому плаванию Анастасия Савчук и Марта Федина.
Топ-20 лучших атлетов Украины-2021:
Жан Беленюк (борьба греко-римского стиля) — 113 баллов;
Михаил Романчук (плавание) — 75 баллов;
Людмила Лузан (гребли на байдарках и каноэ) — 72 балла;
Александр Усик (бокс) — 71 балл;
Елена Костевич (стрельба) — 48 баллов;
Андрей Ярмоленко (футбол) — 34 балла;
Анастасия Савчук / Марта Федина (артистическое плавание) — 32 балла;
Элина Свитолина (теннис) — 27 баллов;
Дарья Белодид (дзюдо) — 26 баллов;
Елена Старикова (велоспорт) — 22 балла;
Анжелика Терлюга (карате) — 21 балл;
Александр Хижняк (бокс) — 16 баллов;
Парвиз Насибов (борьба греко-римского стиля) — 12 баллов;
Игорь Рейзлин (фехтование) — 11 баллов;
Алла Черкасова (борьба) — 7 баллов;
Ярослава Магучих (легкая атлетика) — 5 баллов;
Ирина Коляденко (борьба) — 3 балла;
Станислав Горуна (карате) — 3 балла;
Олег Омельчук (стрельба) — 3 балла;
Юрий Захареев (бокс) — 1 балл.
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