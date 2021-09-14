На Аллее звезд в Киеве появились новые имена

На Аллее звезд есть именные звезды выдающихся деятелей кино, музыкантов, известных спортсменов. Теперь там добавились три таблички с именами олимпийских спортсменов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Общественное.

Имена трех олимпийских спортсменов теперь есть на Аллее звезд, фото из открытых источников

Среди обладателей именных табличек — бронзовый призер Олимпиады каратист Станислав Горуна, борец и бронзовый призер Олимпиады Ирина Коляденко, борец и чемпион Олимпиады народный депутат Жан Беленюк.

Ирина Коляденко посвятила свою звезду тренеру. Станислав Горуна отметил, что именные звезды на Аллее — это уважение украинцев к олимпийским спортсменам.

Кстати, первой в категории "спорт" на Аллее появилась звезда с именем известного украинского боксера по версии WBC, чемпиона мира Виктора Постола.

Напомним, что на углу бульвара Леси Украинки, улицы Эспланадной и Спортивной площади 14 ноября 2015 впервые было заложено 9 именных звезд выдающихся украинцев.

Создание Аллеи имело целью популяризацию национальной культуры, искусства и спортивных достижений. На Аллее размещено латунные памятные знаки, имеющие размер 30 на 60 см. Знаки содержат надписи о вкладах лауреатов в таких сферах как кино, музыка, спорт, а также QR код. Код можно отсканировать и почитать о карьере лауреата.

Чью звезду разместить на Аллее решает экспертная комиссия из представителей общественности, экспертов медиарынка и представителей организаторов проекта ОО "Совместная Победа" и Gulliver.

Как сообщал портал "Комментарии", Ирина Коляденко получила вторую квартиру, потому что первую подаренную ей отдала своему тренеру Владимиру Яременко, который готовил спортсменку к Олимпийским играм-2020.



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