logo
Русский Українська

BTC/USD

46378.58

ETH/USD

3336.45

LTC/USD

178.95

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт спорт и государство На Аллее звезд в Киеве появились новые имена
commentss НОВОСТИ Все новости

На Аллее звезд в Киеве появились новые имена

Имена трех олимпийских спортсменов увековечены на Аллее звезд

сегодня, 15:35
Автор:

Козлова Альбіна

На Аллее звезд есть именные звезды выдающихся деятелей кино, музыкантов, известных спортсменов. Теперь там добавились три таблички с именами олимпийских спортсменов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Общественное.

На Аллее звезд в Киеве появились новые имена

Имена трех олимпийских спортсменов теперь есть на Аллее звезд, фото из открытых источников

Среди обладателей именных табличек — бронзовый призер Олимпиады каратист Станислав Горуна, борец и бронзовый призер Олимпиады Ирина Коляденко, борец и чемпион Олимпиады народный депутат Жан Беленюк.

Ирина Коляденко посвятила свою звезду тренеру. Станислав Горуна отметил, что именные звезды на Аллее — это уважение украинцев к олимпийским спортсменам.

Кстати, первой в категории "спорт" на Аллее появилась звезда с именем известного украинского боксера по версии WBC, чемпиона мира Виктора Постола.

Напомним, что на углу бульвара Леси Украинки, улицы Эспланадной и Спортивной площади 14 ноября 2015 впервые было заложено 9 именных звезд выдающихся украинцев.

Создание Аллеи имело целью популяризацию национальной культуры, искусства и спортивных достижений. На Аллее размещено латунные памятные знаки, имеющие размер 30 на 60 см. Знаки содержат надписи о вкладах лауреатов в таких сферах как кино, музыка, спорт, а также QR код. Код можно отсканировать и почитать о карьере лауреата.

Чью звезду разместить на Аллее решает экспертная комиссия из представителей общественности, экспертов медиарынка и представителей организаторов проекта ОО "Совместная Победа" и Gulliver.

Как сообщал портал "Комментарии", Ирина Коляденко получила вторую квартиру, потому что первую подаренную ей отдала своему тренеру Владимиру Яременко, который готовил спортсменку к Олимпийским играм-2020.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/163566-na-aleu-zirok-u-kievi-dodali-imena-troh-olimpijskih-sportsmeniv/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ