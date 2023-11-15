Мудрик и Довбик "уклонисты": Минспорта обновило список спортсменов, которые не вернулись из-за границы

Министерство спорта Украины внесло обновление в список более 300 спортсменов, не вернувшихся из-за границы после участия в спортивных мероприятиях. Среди них оказались известные футболисты сборной Украины.



Мудрик на тренировке. Фото прес-служба ФК "Челси"

Среди футболистов, попавших в списки "уклонистов", в частности, фигурируют Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Артем Довбик и Виктор Цыганков (оба "Жирона", Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия) и Илья Забарный ("Борнмут", Англия).



Интересно, что Михаил Мудрик на контракте с "Челси" до 2027 года, а у Артема Довбика, контракт с "Жироной" рассчитан до июня 2028 года.

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Напомним, что в современном футболе заработная плата игроков в топовых европейских лигах исчисляется в миллионах евро в год. Украинцам обычно интересно, сколько зарабатывают их сограждане, выступающие за границей. Десятку крупнейших контрактов украинских футболистов приводит портал Capology, передают "Комментарии".

