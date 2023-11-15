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Мудрик и Довбик "уклонисты": Минспорта обновило список спортсменов, которые не вернулись из-за границы

Александра Зинченко в списке "уклонистов" нет

сегодня, 20:46
Автор:
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Куров Артем
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Министерство спорта Украины внесло обновление в список более 300 спортсменов, не вернувшихся из-за границы после участия в спортивных мероприятиях. Среди них оказались известные футболисты сборной Украины.

Мудрик и Довбик "уклонисты": Минспорта обновило список спортсменов, которые не вернулись из-за границы

Мудрик на тренировке. Фото прес-служба ФК "Челси"

Среди футболистов, попавших в списки "уклонистов", в частности, фигурируют Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Артем Довбик и Виктор Цыганков (оба "Жирона", Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия) и Илья Забарный ("Борнмут", Англия).


Интересно, что Михаил Мудрик на контракте с "Челси" до 2027 года, а у Артема Довбика, контракт с "Жироной" рассчитан до июня 2028 года.

Мудрик и Довбик ”уклонисты”: Минспорта обновило список спортсменов, которые не вернулись из-за границы - фото 2
Мудрик и Довбик ”уклонисты”: Минспорта обновило список спортсменов, которые не вернулись из-за границы - фото 3
Мудрик и Довбик ”уклонисты”: Минспорта обновило список спортсменов, которые не вернулись из-за границы - фото 4
Мудрик и Довбик ”уклонисты”: Минспорта обновило список спортсменов, которые не вернулись из-за границы - фото 5
Мудрик и Довбик ”уклонисты”: Минспорта обновило список спортсменов, которые не вернулись из-за границы - фото 6
Мудрик и Довбик ”уклонисты”: Минспорта обновило список спортсменов, которые не вернулись из-за границы - фото 7
Мудрик и Довбик ”уклонисты”: Минспорта обновило список спортсменов, которые не вернулись из-за границы - фото 8
Мудрик и Довбик ”уклонисты”: Минспорта обновило список спортсменов, которые не вернулись из-за границы - фото 9

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Читайте также, что главный тренер сборной Италии, Лучано Спаллетти, принял решение вызвать двух новых игроков в национальную команду перед решающими матчами с Украиной и Северной Македонией в отборочном турнире Евро-2024.

Напомним, что в современном футболе заработная плата игроков в топовых европейских лигах исчисляется в миллионах евро в год. Украинцам обычно интересно, сколько зарабатывают их сограждане, выступающие за границей. Десятку крупнейших контрактов украинских футболистов приводит портал Capology, передают "Комментарии".



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Источник: https://mms.gov.ua/storage/app/sites/16/Docs/2023/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_23.10.2023.pdf?fbclid=IwAR31n_8QcgH3XOMuhOUmlLypgDv4b32ekhl_EI9AzywPL5q6NqNi4vM0uFo
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