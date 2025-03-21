Конор Макгрегор принял неожиданное решение после встречи с Трампом

Известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Ирландии. Выборы в стране должны состоятся до 11 ноября 2025 года.

Конор Макгрегор. Фото из открытых источников

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в сообщении в Instagram раскритиковал политику Европейского Союза, заявив, что планирует противостоять новой миграционной программе, направленной на более равномерное распределение заявлений о предоставлении убежища среди стран-членов ЕС.

"Кто еще выступит против правительства и выступит против этого законопроекта? Любой другой кандидат в президенты, которого они будут пытаться выдвинуть, не будет им сопротивляться. Я буду!", — написал 36-летний Макгрегор.

По его словам, Ирландии нужен активный президент, избранный волей народа, и что он "единственный логический выбор" на этот пост.

"Ирландия находится на пороге потенциальной потери своей ирландской принадлежности. Я решительно выступаю против этой программы, это не мой выбор или правительства. Это выбор народа Ирландии! Это будущее Ирландии со мной как президентом", — добавил Макгрегор.

Заявление Макгрегора появилось после его недавнего визита в Белый дом, где он встретился с президентом США Дональдом Трампом во время празднования Дня святого Патрика. Во время визита Макгрегор получил одобрение от Трампа и выразил желание укрепить отношения между США и Ирландией.

Согласно опросу Ireland Thinks, проведенному в 2023 году, 8% ирландцев поддержали бы кандидатуру Макгрегора на пост президента. В том же году Макгрегор впервые намекнул о планах баллотироваться в президенты Ирландии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Конор Макгрегор попал в скандал из-за своего отца, поддержавшего Путина.