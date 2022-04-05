Как готовятся украинские спортсмены и какая ситуация со спортом: рассказал министр

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Козлова Альбіна
Вадим Гутцайт рассказал в интервью 1+1, какая ситуация сейчас с украинским спортом и где и как готовятся украинские спортсмены к международным соревнованиям.
Вадим Гутцайт, фото Facebook
По его словам, украинским спортсменам сложно готовиться в Украине к спортивным соревнованиям. Хотя на базах олимпийской подготовки многие спортсмены готовятся, но вообще большинство выезжают за границу. Там у них есть возможность готовиться к Олимпиаде 2024 года. Другие страны создают все условия, чтобы наши спортсмены ощущали помощь, спортивные федерации предоставляют им возможность доступа к базам для тренировок, принимают наших бесплатно.
Министерство молодежи и спорта с тренерами и профильными федерациями, профсоюзами, комитетами делает все, чтобы украинские приоритетные команды, топовые спортсмены готовились за границей. Ведь, одерживая победы, они прославляют наше государство, дают интервью СМИ и доносят правду до мира о войне в Украине. Чтобы спортсменов пропустили на таможне, Министерство готовит списки сборных команд, их тренеров, издает приказы и отправляет пограничникам письма. По словам министра, Минспорта гарантирует, что спортсмены вернутся обратно после соревнований. Кроме того, многие спортсмены ушли на фронт с оружием в руках, к сожалению, уже есть потери, добавляет министр.
Что касается олимпийской и спортивной инфраструктуры, то глава Министерства отметил, что такого развития спорта, которое было последние два года, Украина еще не знала.
Также чиновник рассказал о "спортивных" санкциях мира, то есть как воспринимают военную агрессию россии в отношении Украины и полномасштабное вторжение российских оккупантов на территорию нашего государства спортивные профсоюзы и федерации.
По его словам, 90-95% представителей мирового спорта отлучили российских и белорусских спортсменов от соревнований. Олимпийский международный комитет отстранил россиян с первого дня вторжения и дал поручение всем олимпийским федерациям по отстранению россии и беларуси от соревнований. Еще в феврале все соревнования в период с 2022-2024 гг., которые должны были состояться в россии, были перенесены в другие страны.
Как сообщал портал, украинские спортсмены одержали победу на Кубке мира FIG-2022.
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