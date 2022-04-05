Как готовятся украинские спортсмены и какая ситуация со спортом: рассказал министр

Вадим Гутцайт рассказал в интервью 1+1, какая ситуация сейчас с украинским спортом и где и как готовятся украинские спортсмены к международным соревнованиям.

Вадим Гутцайт, фото Facebook

"Мы сделали все, чтобы наши спортсмены могли тренироваться, продолжали свое календарное расписание, чтобы мы могли участвовать на чемпионатах мира, Европы, мировых кубках, чтобы наши спортсмены присутствовали там, и не только присутствовали, но и побеждали", — говорит министр.

По его словам, украинским спортсменам сложно готовиться в Украине к спортивным соревнованиям. Хотя на базах олимпийской подготовки многие спортсмены готовятся, но вообще большинство выезжают за границу. Там у них есть возможность готовиться к Олимпиаде 2024 года. Другие страны создают все условия, чтобы наши спортсмены ощущали помощь, спортивные федерации предоставляют им возможность доступа к базам для тренировок, принимают наших бесплатно.

Министерство молодежи и спорта с тренерами и профильными федерациями, профсоюзами, комитетами делает все, чтобы украинские приоритетные команды, топовые спортсмены готовились за границей. Ведь, одерживая победы, они прославляют наше государство, дают интервью СМИ и доносят правду до мира о войне в Украине. Чтобы спортсменов пропустили на таможне, Министерство готовит списки сборных команд, их тренеров, издает приказы и отправляет пограничникам письма. По словам министра, Минспорта гарантирует, что спортсмены вернутся обратно после соревнований. Кроме того, многие спортсмены ушли на фронт с оружием в руках, к сожалению, уже есть потери, добавляет министр.

Что касается олимпийской и спортивной инфраструктуры, то глава Министерства отметил, что такого развития спорта, которое было последние два года, Украина еще не знала.

"Мы столько построили новых дворцов спорта, должны были достроить много бассейнов, площадок в разных регионах. Много где мы потеряли эти сооружения. В Мариуполе в 2021 году построили олимпийский 500-метровый бассейн, теперь он уничтожен. Один из лучших молодежных центров был в Буче... Мы фиксируем потери и разрушения, у нас есть цифра (сумма ущерба — ред.), но пока не окончательная. Я уверен, что будет и развитие и спортивное после победы", — отмечает Вадим Гутцайт.

Также чиновник рассказал о "спортивных" санкциях мира, то есть как воспринимают военную агрессию россии в отношении Украины и полномасштабное вторжение российских оккупантов на территорию нашего государства спортивные профсоюзы и федерации.

По его словам, 90-95% представителей мирового спорта отлучили российских и белорусских спортсменов от соревнований. Олимпийский международный комитет отстранил россиян с первого дня вторжения и дал поручение всем олимпийским федерациям по отстранению россии и беларуси от соревнований. Еще в феврале все соревнования в период с 2022-2024 гг., которые должны были состояться в россии, были перенесены в другие страны.

Как сообщал портал, украинские спортсмены одержали победу на Кубке мира FIG-2022.

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