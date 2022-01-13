Известная украинская теннисистка не попала в ТОП-10 списка "Форбс"

По итогам 2021 года благодаря изданию forbes.com стал известен список самых высокооплачиваемых спортсменок мира. В первой десятке оказались пять теннисисток, но в этом году среди них нет украинки Элины Светолиной (в прошлом году заняла 9 место с доходом в 6,1 млн долларов).

Элина Свитолина - фото из открытых источников

Возглавила богатых спортсменов — японская теннисистка Наоми Осака с заработком в 57,3 млн. долларов, из которых 2,3 млн. долларов — это призовые на соревнованиях, а остальные 55 млн. долларов — доходы, полученные вне корта.

В сентябре 2021 года спортсменка объявила о перерыве в карьере после проигрыша на US Open. В 2019 году она стала первой ракеткой в мире среди женщин, одержав победу на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open — 2019).

Кроме того, в 2021 году газета Financial Times внесла Наоми Осаку в список самых влиятельных женщин мира. Financial Times составила список самых влиятельных женщин года. Кто к нему вошел

На второй позиции рейтинга оказалась американская теннисистка Серена Уильямс с доходом в 45,9 млн долларов На соревнованиях она получила 900 тысяч долларов призовых, а 45 млн долларов заработала вне корта.

В этом году четырехкратная олимпийская чемпионка впервые не выступит на Australian Open, поскольку на Уимблдоне она получила травму подколенного сухожилия.

Третье место также досталось звезде тенниса – Винус Уильямс (сестра Серены). Ее доход оценивают в 11,3 млн долларов, из которых 300 тысяч долларов это призовые на соревнованиях, а 11 млн долларов — прибыль вне корта.

Уильямс-старша не выступает с августа 2021 года из-за травмы ноги. По этой же причине она также была вынуждена пропустить US Open. Сейчас 41-летняя Винус имеет собственный бренд одежды EleVen, сотрудничающий с K-Swiss, и, как и сестра Серена, была исполнительным продюсером фильма "Король Ричард".

Список топ-10 после тройки лидеров:

Симона Байлз (спортивная гимнастика) – 10,1 млн. долларов;

Гарбинье Мугуруса (теннис) – 8,8 млн. долларов;

Ко Джин-янг (гольф) – 7,5 млн. долларов;

Пусарла Венката Синдху (бадминтон) – 7,2 млн. долларов;

Эшли Барти (теннис) – 6,9 млн. долларов;

Нелли Корда (гольф) – 5,9 млн. долларов;

Кэндис Паркер (баскетбол) – 5,7 млн. долларов.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что украинские теннисистки успешно выступают на открытом чемпионате Австралии.

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