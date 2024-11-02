logo

BTC/USD

69135.94

ETH/USD

2479.24

LTC/USD

69.30

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт спорт и государство Два украинских хоккеиста не вернулись в страну: как им удалось уехать
commentss НОВОСТИ Все новости

Два украинских хоккеиста не вернулись в страну: как им удалось уехать

Двое хоккеистов киевского "Сокола" не вернулись из Континентального кубка

сегодня, 16:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

После недавних матчей Континентального кубка в Италии, двое игроков киевского хоккейного клуба "Сокол" не вернулись в Украину. Главный тренер команды Олег Шафаренко сообщил, что эти хоккеисты остались в Европе после завершения соревнований, что вызвало дополнительные кадровые трудности для клуба.

Два украинских хоккеиста не вернулись в страну: как им удалось уехать

Украинские хоккеисты "Сокола". Фото: hcsokil.com.ua

Октябрьские игры Континентального кубка для украинского чемпиона "Сокола" не принесли желаемых результатов. В рамках турнира команда провела три матча, однако завершила участие на групповом этапе после трех поражений. После этого команда вернулась в Украину для продолжения сезона в национальном чемпионате, где 1 ноября проиграла в серии буллитов новичку первенства, одесскому "Шторму" (3:4).

После матча со "Штормом" Олег Шафаренко отметил, что клуб столкнулся с существенными кадровыми проблемами, связанными с отсутствием двух вернувшихся из Италии хоккеистов.

"Игроков нам не хватает, потому что их нет. Двое игроков у нас остались в Европе — не вернулись", — сказал главный тренер команды.

По данным "Суспільне Спорт", речь идет о форварде Романе Благом и защитнике Владимире Алексюке, которые не появились в заявке на стартовый матч "Сокола" в украинском первенстве. Благой в этом году был вызван в сборную Украины и принял участие в матче олимпийской квалификации против Латвии (1:5).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после международных гастролей в Украину не вернулись три известных артиста.

Также "Комментарии" писали об украинской спортсменке, которую признали лучшей легкоатлеткой Европы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/sport/871145-dva-hokeisti-sokola-ne-povernulisa-do-ukraini-pisla-vistupiv-u-matcah-kontinentalnogo-kubka/
Теги:

Новости

Все новости