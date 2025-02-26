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Дроны, работы и кибербитвы: в Украине появился новый официальный вид спорта

Военно-технологический спорт получил официальный статус в Украине

сегодня, 12:55
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Амбарцумян Анна

В Украине официально признали военно-технологический спорт – современную дисциплину, объединяющую соревнования в воздухе, на земле, в воде и киберпространстве. Министерство молодежи и спорта внесло его в Реестр признанных видов спорта, заложив фундамент для развития этого направления.

Дроны, работы и кибербитвы: в Украине появился новый официальный вид спорта

Фото из открытых источников

Теперь операторы дронов, разработчики роботизированных комплексов и киберспециалисты смогут демонстрировать свои навыки в соревновательном формате. Новый спорт предусматривает гонку дронов, разведку, дистанционное поражение целей и выполнение сложных боевых миссий в симуляциях. Федерация военно-технологического спорта Украины уже приступила к работе над развитием этого направления.

Молодые инженеры и программисты получат возможность применять свои знания на практике, а студенты технических университетов приобщаться к реальным испытаниям инновационных решений.

Особое внимание уделено ветеранам – они смогут передавать опыт, обучать новое поколение операторов и даже участвовать в профессиональных лигах. Официальный статус военно-технологического спорта позволит проводить соревнования на национальном и международном уровнях, а также интегрировать дисциплину в учебные программы технических и военных вузов.

У Украины есть все шансы стать мировым лидером в этой области. Впереди создание профессиональных лиг, международные турниры и развитие сотрудничества с технологическими партнерами.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что несколько последних лет демонстрируют увеличение интереса украинцев к киберспорту . Судя по информации исследователей NielsenIQ и Wargaming, около 13% отечественных геймеров являются участниками профессиональных соревнований.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/v-ukraini-ofitsiino-vyznaly-viiskovo-tekhnolohichnyi-sport
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