Дай Бог, чтобы Венгрию из ЕС выбросили - украинский тренер сравнял Виктора Орбана с землей

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Slava Kot
Бывший украинский футболист и тренер венгерского происхождения Йозеф Сабо не скупился на слова, обращаясь к премьер-министру Виктору Орбану по поводу его позиции по вопросу российского вторжения в Украину. Об этом он заявил в интервью FanDay.
Украинский тренер Йожеф Сабо сравнил Виктора Орбана с землей. Фото из открытых источников
Виктор Орбан – один из немногих европейских лидеров, с начала войны в Украине избравших пророссийский курс. Премьер-министр Венгрии поддерживает отмену санкций ЕС против России и никогда не осуждал действия Владимира Путина.
В этом случае Орбана массово критиковал и даже расистски оскорблял Йозеф Сабо, бывший футболист и тренер, родившийся в Ужгороде, и этнический венгр. Сабо заявил, что ему "стыдно за свои венгерские корни", из-за Виктора Орбана.
Сабо подверг критике Орбана, ведь тот считает, что зверства россиян в Буче это инсценировка.
Также Йожеф Сабо высказал свои мнения по поводу поддержки венграми российского режима. Тренер считает, что во всем должны деньги и территория Украины, которая могла добраться Венгрии.
Сабо – бывший игрок ужгородского "Спартака", киевского "Динамо", луганской "Зари" и московского "Динамо", а также игрок сборной СССР. У украинца длительная тренерская карьера, дольше всего украинец венгерского происхождения тренировал киевское "Динамо" и сборную Украины.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ЕС прекращает давать средства Венгрии из-за коррупции у власти.
Также "Комментарии" писали о Викторе Орбане, который предлагает отменить санкции ЕС против России.
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