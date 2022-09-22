Дай Бог, чтобы Венгрию из ЕС выбросили - украинский тренер сравнял Виктора Орбана с землей

Бывший украинский футболист и тренер венгерского происхождения Йозеф Сабо не скупился на слова, обращаясь к премьер-министру Виктору Орбану по поводу его позиции по вопросу российского вторжения в Украину. Об этом он заявил в интервью FanDay.

Украинский тренер Йожеф Сабо сравнил Виктора Орбана с землей. Фото из открытых источников

Виктор Орбан – один из немногих европейских лидеров, с начала войны в Украине избравших пророссийский курс. Премьер-министр Венгрии поддерживает отмену санкций ЕС против России и никогда не осуждал действия Владимира Путина.

В этом случае Орбана массово критиковал и даже расистски оскорблял Йозеф Сабо, бывший футболист и тренер, родившийся в Ужгороде, и этнический венгр. Сабо заявил, что ему "стыдно за свои венгерские корни", из-за Виктора Орбана.

Сабо подверг критике Орбана, ведь тот считает, что зверства россиян в Буче это инсценировка.

В первые месяцы войны я выступал против Орбана, когда он говорил о зверствах в Буче. Ну, это куча лжецов, облизывающих лицо Путина. Дай Бог вывести Венгрию из Евросоюза! – говорит украинский тренер.

Также Йожеф Сабо высказал свои мнения по поводу поддержки венграми российского режима. Тренер считает, что во всем должны деньги и территория Украины, которая могла добраться Венгрии.

Потому что они могут получить газ по низкой цене, а Орбан ужасно коррумпирован. Еще одна причина – Орбан был уверен, что Россия победит нас и отдаст Закарпатье Венгрии, – рассказал Йожеф Сабо.

Сабо – бывший игрок ужгородского "Спартака", киевского "Динамо", луганской "Зари" и московского "Динамо", а также игрок сборной СССР. У украинца длительная тренерская карьера, дольше всего украинец венгерского происхождения тренировал киевское "Динамо" и сборную Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ЕС прекращает давать средства Венгрии из-за коррупции у власти.

Также "Комментарии" писали о Викторе Орбане, который предлагает отменить санкции ЕС против России.

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