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Женщина попала в Книгу рекордов Гиннеса: такое смог сделать только один мужчина

Сербка Милица Наранчич установила невероятное достижение, отжавшись рекордное количество раз в минуту.

сегодня, 07:45
Автор:
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Slava Kot
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Бодибилдер Милица Наранчич попала в Книгу рекордов Гиннеса сделав 64 отжимания за 60 секунд. Спортсменка из Сербии показала такой же рекордный результат, как в 2021 году грек Георгий Коцимпосу.

Женщина попала в Книгу рекордов Гиннеса: такое смог сделать только один мужчина

Бодибилдер Милица Наранчич. Фото: militzafitnessifbbpro

Профессиональная бодибилдер и фитнес-тренер Милица Наранчич сравнялась с рекордным результатом по количеству отжиманий в минуту.

"Я во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннеса! За 60 секунд я сделала 64 отжимания и сравнялась с рекордом среди мужчин, который в течение трех лет принадлежит многократному рекордсмену Книги Гиннесса греку Георгию Коцимпосу", — пишет Милица в Instagram.

Таким образом, сербка сделала в среднем одно отжимание за 0,94 секунды. Важно, что после каждого отжимания культуристка отрывала руки от земли, согласно правилам этой категории соревнований.

Рекорд по скорости отжима был установлен19 февраля 2024 года в США под наблюдением четырех судей. Однако Милица Наранчич получила сертификат о своем достижении от Книги рекордов Гиннеса в апреле, который опубликовала в Instagram.

"Отжимания – это моя страсть, поэтому прошлым летом я спросила себя, почему бы мне не сделать их для Гиннеса. Я готовилась к этому достижению два месяца", — говорит Милица.

В предыдущий раз Милица Наранчич попала в Книгу рекордов Гиннеса в 2023 году, когда за минуту смогла сделать 61 отжимание и значительно превзошла предыдущий семилетний рекорд в 40 отжиманий среди женщин.

Милица Наранчич – сербская бодибилдерка, ставшая первой профессиональной фитнес-тренершей из Сербии. Спортсменка пять раз была чемпионкой Сербии и трижды – чемпионкой Балкан. Также Милица Наранчич за свою карьеру выиграла престижный турнир бодибилдеров "Арнольд Классик". В 30 лет культуристка переехала в США, где работает тренером.

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Источник: https://www.instagram.com/p/C50waD2uPct/
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