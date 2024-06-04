"Забыла, кто воспитал?": россияне взбешены за "публичную измену" спортсменки рожденной в РФ

Россияне возмущены поведением Варвары Грачевой, спевшей гимн Франции после своего первого в карьере выхода в четвертый круг теннисного турнира Ролан Гаррос. Родившаяся в России теннисистка в июне прошлого года получила французский паспорт.



Теннисистка Варвара Грачева. Фото из открытых источников

Российская теннисистка Варвара Грачева жила во Франции с 2016 года, где постоянно тренировалась в одном из элитных теннисных центров в Каннах. В прошлом году Грачева легко сдала языковые тесты и получила французское гражданство. В одном из интервью бывшая российская теннисистка заявила, что хочет остаться во Франции навсегда, а также добавила, что свое решение об изменении гражданства она приняла еще в 2018 году.

У Грачевой был неудачный период в карьере, что привело к ее падению в рейтинге WTA. Однако хорошие результаты на проходящем во Франции турнире Ролан Гаррос могут улучшить ее позиции в рейтинге. Грачева впервые вышла в четвертый круг турнира победив румынку Ирину-Камелию Бегу.

После победы зрители на корте начали петь "Марсельезу" – гимн Франции, а Грачева присоединилась к ним в пении. На послематчевой пресс-конференции Грачева подчеркнула, что никогда не забудет этот момент, а также поблагодарила французов, принявших ее.

Такие слова Варвары Грачевой вызвали шквал критики со стороны россиян, которые назвали теннисистку "изменщицей". В частности, российский ресурс sportbox вызывающе написал, что Грачева "забыла, кто ее воспитал", и публичным пением гимна Франции "предала" Россию.

"Удивительно, как быстро некоторые забывают свои корни... делать это таким образом — это предательство", — пишет российский ресурс и добавляет, что Грачева якобы никогда не была талантом российского тенниса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский теннисист в гневе ярости неадекватно вел себя на корте.

Также "Комментарии" писали о российской теннисистке, которая поддержала украинок.