Юный украинец стал чемпионом по картингу на WSK Super Master Series

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Козлова Альбіна
Украинец в свои 12 лет получил титул чемпиона на международной гонке WSK Super Master Series. Об этом сообщают на сайте Комитета по вопросам молодежи и спорта.
Александр Бондарев, фото Комитета по вопросам молодежи и спорта
Александр Бондарев в четырех этапах самых титулованных гонок в мире по картингу одержал однозначную победу. Финал соревнований состоялся в минувшие выходные. Украинскому гонщику удалось обогнать четырех соперников, выступавших под нейтральным флагом.
По информации комитета, гонщики других стран, выражая солидарность с украинцами, поместили изображение украинского флага на шлемы и машины. Организаторы соревнований в Италии вывесили украинское знамя с призывом остановить войну в нашем государстве.
Украинского юношу с победой поздравил всемирно известный гонщик Формулы-1 Ландо Норис.
Как сообщал портал "Комментарии", украинские спортсмены завоевали медали на международных соревнованиях. На днях украинские легкоатлетки одержали победы на Чемпионате мира по легкой атлетике. Ярослава Магучих стала чемпионкой мира и завоевала золотую медаль в прыжках в высоту, преодолев планку в 2,02 метра с первой попытки. Результат украинки – лучший в сезоне. Победу она посвятила украинцам.
Как мы писали ранее, украинская паралимпийская сборная завоевала 29 медалей на Паралимпиаде в Китае в 2022 году. Такое количество наград – абсолютный рекорд Украины, находящийся на второй позиции в медальном зачете.
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