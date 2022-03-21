logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт другие виды спорта Юный украинец стал чемпионом по картингу на WSK Super Master Series
commentss НОВОСТИ Все новости

Юный украинец стал чемпионом по картингу на WSK Super Master Series

Картингист одержал победу на международной гонке

сегодня, 13:45
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Украинец в свои 12 лет получил титул чемпиона на международной гонке WSK Super Master Series. Об этом сообщают на сайте Комитета по вопросам молодежи и спорта.

Юный украинец стал чемпионом по картингу на WSK Super Master Series

Александр Бондарев, фото Комитета по вопросам молодежи и спорта

Александр Бондарев в четырех этапах самых титулованных гонок в мире по картингу одержал однозначную победу. Финал соревнований состоялся в минувшие выходные. Украинскому гонщику удалось обогнать четырех соперников, выступавших под нейтральным флагом.

По информации комитета, гонщики других стран, выражая солидарность с украинцами, поместили изображение украинского флага на шлемы и машины. Организаторы соревнований в Италии вывесили украинское знамя с призывом остановить войну в нашем государстве.

Украинского юношу с победой поздравил всемирно известный гонщик Формулы-1 Ландо Норис.

"Я хочу посвятить свою победу Украине и ее армии, которая борется за свободу и победу. Если я победил сегодня, то Украина победит очень скоро", — подчеркнул Александр Бондарев.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские спортсмены завоевали медали на международных соревнованиях. На днях украинские легкоатлетки одержали победы на Чемпионате мира по легкой атлетике. Ярослава Магучих стала чемпионкой мира и завоевала золотую медаль в прыжках в высоту, преодолев планку в 2,02 метра с первой попытки. Результат украинки – лучший в сезоне. Победу она посвятила украинцам.

Как мы писали ранее, украинская паралимпийская сборная завоевала 29 медалей на Паралимпиаде в Китае в 2022 году. Такое количество наград – абсолютный рекорд Украины, находящийся на второй позиции в медальном зачете.

Юный украинец стал чемпионом по картингу на WSK Super Master Series - фото 2
Юный украинец стал чемпионом по картингу на WSK Super Master Series - фото 3


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://komsport.rada.gov.ua/news/main_news/74972.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!