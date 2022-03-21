Юный украинец стал чемпионом по картингу на WSK Super Master Series

Украинец в свои 12 лет получил титул чемпиона на международной гонке WSK Super Master Series. Об этом сообщают на сайте Комитета по вопросам молодежи и спорта.



Александр Бондарев, фото Комитета по вопросам молодежи и спорта

Александр Бондарев в четырех этапах самых титулованных гонок в мире по картингу одержал однозначную победу. Финал соревнований состоялся в минувшие выходные. Украинскому гонщику удалось обогнать четырех соперников, выступавших под нейтральным флагом.

По информации комитета, гонщики других стран, выражая солидарность с украинцами, поместили изображение украинского флага на шлемы и машины. Организаторы соревнований в Италии вывесили украинское знамя с призывом остановить войну в нашем государстве.

Украинского юношу с победой поздравил всемирно известный гонщик Формулы-1 Ландо Норис.



"Я хочу посвятить свою победу Украине и ее армии, которая борется за свободу и победу. Если я победил сегодня, то Украина победит очень скоро", — подчеркнул Александр Бондарев.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские спортсмены завоевали медали на международных соревнованиях. На днях украинские легкоатлетки одержали победы на Чемпионате мира по легкой атлетике. Ярослава Магучих стала чемпионкой мира и завоевала золотую медаль в прыжках в высоту, преодолев планку в 2,02 метра с первой попытки. Результат украинки – лучший в сезоне. Победу она посвятила украинцам.

Как мы писали ранее, украинская паралимпийская сборная завоевала 29 медалей на Паралимпиаде в Китае в 2022 году. Такое количество наград – абсолютный рекорд Украины, находящийся на второй позиции в медальном зачете.

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