Впервые украинка на вершине Эвереста развенчала миф о мировом альпинизме: подробности

Впервые украинка Ирина Галай на Эвересте забила свой знаменитый ледоруб на опаснейшей вершине мира К2, 27 июля 2021 года. Девушка развенчала миф, что на К2 могут подняться только профи. Об этом сообщила руководитель Национального Реестра Рекордов Лана Ветрова на своей странице в Facebook.

Украинка на вершине Эвереста. Фото Facebook

По ее словам, к этому профессиональные альпинисты почти не организовывали на К2 групповых восхождений, в отличие от Эвереста. Несколько дней назад депутаты Закарпатского областного совета внесли ходатайство на присвоение Ирине Галай звание Герой Украины. Также Ирина в очередной раз установила рекорд, которой было занесено в национальный реестр рекордов Украины.



Вместе с Ириной на К2 поднялся Дмитрий Семеренко из Днепра, который совершил восхождение на К2 без кислородной маски. В базовый лагерь Т2 (расположен на высоте 6800 метров) их сопровождал третий участник экспедиции известный фотограф, уроженец Коломыи Назарий Кривошеев.

Интересно, что К2 имеет высоту 8611 метров и находится в горной системе Каракорум ближе к юго-западу от Гималаев. Чрезвычайная сложность восхождения на К2 подарила ей название Дикой горой, а в мире альпинистов — горы-убийцы. Уровень смертности при восхождении на К2 составляет рекордные 23%. Это значит, что восхождение каждого четвертого альпиниста на К2 заканчивается трагедией.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что с Олимпийских игр исключили успешный для Украины вид спорта .

Также издание писало, почему система спорта в Украине попала в глубокий кризис и нуждается в коренных изменениях. В частности, это касается результативности использования бюджетных средств и количества людей, вовлеченных в спорт.





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