Викторию Азаренко выгнали с турнира в поддержку Украины. Большой скандал перед началом US Open 2022

Белоруска теннисистка Виктория Азаренко должна была сыграть в специальном благотворительном турнире для Украины под название Tennis Plays for Peace, который пройдет непосредственно перед US Open. Собранные средства пойдут на помощь Украине, которая борется со значительной русской агрессией уже пол года.





Участие Виктории Азаренко вызвало большие споры и организаторы в конце концов решили исключить теннисистку. Такая ситуация вызвала большие разногласия в мире тенниса.







В турнире примут участие такие звезды, как Ига Свёнтек, Коко Гауфф и Рафаэль Надаль. До недавнего времени в эту группу входила и Виктория Азаренко, которая публично осуждала военные действия Владимира Путина. Однако против выступления белоруски выступила Марта Костюк. Украинка решила отказаться от соревнования, если на турнире будут присутствовать российские и беларусские спортсмены.





Когда я и Леся Цуренко увидели, что в списке участников есть представители России и Белоруссии, я сразу сказала, что не буду в этом участвовать, — рассказала украинская теннисистка.





Изначально организатор турнира хотел договориться с украинскими теннисистками, но, как сообщил в Twitter журналист Бет Ротенберг, Азаренко не будет больше принимать участие на этом благотворительном турнире.





Стоит отметить, что Открытый чемпионат США стартует в понедельник, 29 августа. Украину на турнире будут представлять Даяна Ястремська, Ангелина Калинина, Марта Костюк и Леся Цуренко. Шанс попасть в основной раунд турнира также имеют Катерина Байндл, Дарья Снигур и Катарина Завацька.





Также "Комментарии" рассказывали, как украинские спортсмены поздравили страну с Днем Независимости.





Викторию Азаренко выгнали с турнира в поддержку Украины. Фото из открытых источников

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