Великий теннисист скоро повесит ракетку на гвоздь: кто объявил об уходе

Великий теннисист Рафаэль Надаль скоро повесит ракетку на гвоздь. 22-кратный чемпион турниров Большого шлема, Надаль объявил, что завершит свою карьеру в конце текущего сезона. Это станет историческим моментом для спорта: его последним выступлением станет участие в финале Кубка Девиза в Малаге в ноябре. О своем решении Надаль сообщил в видеообращении, подчеркнув, что последние два года были для него особенно тяжелыми.

Рафаэль Надаль уйдет из большого тенниса

Рафаэль Надаль, один из величайших теннисистов всех времен, решил закончить свою блестящую карьеру, полную титулов и рекордов. На его счету — 22 титула на турнирах Большого шлема, что делает его одним из самых уважаемых и узнаваемых спортсменов мира.

Спортсмен объяснил своё решение уйти из профессионального тенниса физическими трудностями и постоянной борьбой с травмами в последние годы.

"Я здесь, чтобы сообщить вам, что ухожу из профессионального тенниса. Реальность такова, что это были тяжелые годы, особенно последние два. Я не думаю, что смогу играть без ограничений", — подчеркнул он в своем видеообращении.

38-летний теннисист планирует завершить свою карьеру на высокой ноте, представляя Испанию в последний раз на финале Кубка Девиза. Этот турнир, который пройдет в Малаге, обещает стать значимым событием в спортивной карьере Надаля, ведь это будет его прощальный матч на большой арене.

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