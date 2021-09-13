В Запорожской области 9-летний мальчик установил всеукраинский рекорд

Артем Захаров из села Семеновка, что в Мелитопольском районе, сделал рекордное количество отжиманий в упоре лежа во время празднования Дня физической культуры и спорта. Об этом пишет местное издание "Индустриалка".



Юный спортсмен отжался более тысячи раз, фото издание "Индустриалка"

Юный спортсмен обожает физическую культуру и профессионально занимается киокушинкай-кан каратэ. В свои 9 лет мальчик стал рекордсменом — сделал 1001 отжимание 11 сентября. Рекорд зафиксирован представителем Книги рекордов Украины. Артему вручили диплом об установлении всеукраинского рекорда.



По словам тренера парня, Анатолия Зинченко, его воспитанник уже делал более 400 отжиманий на спортивном турнире. Поэтому возникла идея подать заявку в Книгу рекордов, чтобы Артем попытался сделать столько отжиманий, сколько сможет. Парня поддерживали зрители, родители, родные, друзья и тренер.

Мальчик рассказал, что было очень трудно сделать столько отжиманий, у него сводило пальцы на руках, но он поборол себя. В понедельник у Артема новые тренировки перед соревнованиями в любимом виде спорта. Мать мальчика говорит, что сын легко мог выполнить это упражнение 400 раз, а на сцене он переволновался. Впрочем, женщина добавляет, что в способностях ребенка они с мужем не сомневались.

Кстати, 9-летний Артем выступает на областных и международных соревнованиях по киокушинкай-кан каратэ и показывает хорошие результаты.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина стремится провести зимние Олимпийские игры. Глава государства анонсировал развитие спортивной инфраструктуры для детей в стране. Реконструкция и строительство спортивных объектов будет проводиться в рамках программы "Здоровая Украина".



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