В украинской баскетбольной Суперлиги сенсации не состоялось

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Олег Терещенко
В пятницу, 4 февраля, состоялся матч украинской баскетбольной Суперлиги. По сообщению Хспорт, один из лидеров чемпионата, киевский "Будивельник" уверенно разобрался с "Одессой" в своем домашнем матче Суперлиги. Поединок завершился со счетом 88:68.
"Будивельник" - "Одесса" - фото из FBU
Самым результативным игроком этой игры стал американский защитник киевлян Арчи Гудвин, набравший двадцать очков, при шести подборах и трех передачах. При этом он дважды терял мяч и столько же сфолил. Среди соперников киевлян отметился Томс Лейманис с шестнадцатью очками, четырьмя подборами, четырьмя передачами и тремя перехватами в активе.
В таблице "Будивельник" идет на втором месте (после четырех побед подряд) уступая непобежденному "Прометею". В свою очередь, "Одесса" расположилась на десятом месте с восьмью победами после двадцать семи матчей.
Суперлига. Регулярный чемпионат
"Будивельник": Гудвин 20 + 6 подборов, Браун 4, Стоктон 13, Близнюк 13, Гордон 14 + 14 подборов – старт; Рендл 14 + 6 передач, Конев 10, Коломойський 0, Грицак 0.
"Одесса": Лейманис 16, Агафонов 15, Келиссон 13 + 8 передач – 5 потерь, Марченко 6, Шепард 7 + 10 подборов + 6 передач – старт; Лаурис 4, Гутман 2, Фицпатрик 5, Новиков 0, Носков 0, Ткачук 0.
Турнирная таблица (%)
1. "Прометей"— 100%
2. "Будивельник" — 75%
3. "Киев-Баскет" — 69,2%
4. "Днепр" — 61,5%
5. "Харьковские Соколы" — 57,7%
6. "Запорожье" — 53,8%
7. "Химик" — 44,4%
8. "Кривбасс" — 36%
9. "Тернополь" — 33,3%
10. "Одесса" — 29,6%
11. "Черкаськи Мавпы" — 24,1%
12. "Николаев" — 22,2%
Ранее, "Комментарии" сообщали о том, что в Николаеве произошло баскетбольное чудо: аутсайдер обыграл середняка чемпионата.
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