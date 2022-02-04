В украинской баскетбольной Суперлиги сенсации не состоялось

В пятницу, 4 февраля, состоялся матч украинской баскетбольной Суперлиги. По сообщению Хспорт, один из лидеров чемпионата, киевский "Будивельник" уверенно разобрался с "Одессой" в своем домашнем матче Суперлиги. Поединок завершился со счетом 88:68.



"Будивельник" - "Одесса" - фото из FBU

Самым результативным игроком этой игры стал американский защитник киевлян Арчи Гудвин, набравший двадцать очков, при шести подборах и трех передачах. При этом он дважды терял мяч и столько же сфолил. Среди соперников киевлян отметился Томс Лейманис с шестнадцатью очками, четырьмя подборами, четырьмя передачами и тремя перехватами в активе.

В таблице "Будивельник" идет на втором месте (после четырех побед подряд) уступая непобежденному "Прометею". В свою очередь, "Одесса" расположилась на десятом месте с восьмью победами после двадцать семи матчей.

Суперлига. Регулярный чемпионат

"Будивельник" – "Одесса" – 88:68 (24:16, 19:23, 25:14, 20:15)

"Будивельник": Гудвин 20 + 6 подборов, Браун 4, Стоктон 13, Близнюк 13, Гордон 14 + 14 подборов – старт; Рендл 14 + 6 передач, Конев 10, Коломойський 0, Грицак 0.

"Одесса": Лейманис 16, Агафонов 15, Келиссон 13 + 8 передач – 5 потерь, Марченко 6, Шепард 7 + 10 подборов + 6 передач – старт; Лаурис 4, Гутман 2, Фицпатрик 5, Новиков 0, Носков 0, Ткачук 0.

Турнирная таблица (%)

1. "Прометей"— 100%

2. "Будивельник" — 75%

3. "Киев-Баскет" — 69,2%

4. "Днепр" — 61,5%

5. "Харьковские Соколы" — 57,7%

6. "Запорожье" — 53,8%

7. "Химик" — 44,4%

8. "Кривбасс" — 36%

9. "Тернополь" — 33,3%

10. "Одесса" — 29,6%

11. "Черкаськи Мавпы" — 24,1%

12. "Николаев" — 22,2%

Ранее, "Комментарии" сообщали о том, что в Николаеве произошло баскетбольное чудо: аутсайдер обыграл середняка чемпионата.

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