В США разразился скандал с трансгендерной пловчихой: уже есть судебные иски

В декабре 2021 года Лия Томас, как студент университета Пенсильвании, приняла участие в соревновании студенческих команд США. И побила сразу три рекорда. При этом выиграла она с бешеным отрывом от соперниц. К примеру, на расстоянии 1500 метров Томас опередила ближайшую преследовательницу на 38 секунд. А в заплыве на 500 метров – на 14 секунд.

Плавание - фото из открытых источников

Как передает sport.24tv.ua, уже тогда это выступление вызвало немало возмущения среди других пловчих. Еще два года назад Лия Томас была Уиллом Томасом и соревновалась среди мужчин. Но после этого Уилл сделал операцию по смене пола. Дальше была годовая гормональная терапия – курс снижения уровня тестостерона. Лишь после этого Национальная студенческая спортивная ассоциация (NCAA) позволила Лие Томас выступать среди девушек.

Плавушка Мэдисон Кеньон, пять раз уже проигравшая Томас, подала ходатайство в суд штата вместе с другой спортсменкой, Мэри Кейт Маршалл. Девушки призвали поддержать закон о справедливости в женском спорте.

Закон Айдахо о справедливости в женском спорте подписан в марте 2020 года и стал первым законом в США, запрещающим трансгендерам участвовать в женских видах спорта в школах. К ним присоединились и в Техасе – там запретили школьникам-трансгендерам выступать за команды другого пола.

"Тот факт, что это все еще происходит, что женщины по-прежнему проигрывают биологическим мужчинам в собственном виде спорта, показывает, почему нам нужно больше спортсменок, чтобы говорить об этом. Скажите NCAA, вашим спортивным директорам и тренерам, что вы хотите Честной конкуренции, потому что говорить об этом не так страшно, как кажется, и количество поддержки огромно, — сказала Кеньон.

Следует отметить, что Томас выступит на чемпионате США по плаванию в марте 2022 года.

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