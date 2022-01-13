В поединке баскетбольной Суперлиги Windrose "Тернополь" совершил чудо

В четверг, 13 января, в Тернополе состоялся матч третьего круга регулярного чемпионата украинской Суперлиги Windrose. Как передает superleague.in, местный БК "Тернополь" принимал южненский "Химик". Для обоих соперников это была третья встреча в сезоне – до этого тернополяне и южненцы обменялись домашними победами.

"Тернополь" - "Химик" - фото из superleague.in

С самого начала соперники шли на равных, но к концу первого периода хозяева начали давить гостей и наращивать свою инициативу.

С начала матча команды шли на равных, но к концу первой десятиминутки хозяева начали наращивать свою инициативу. Благодаря игре Туре Мюрри и Лаки Джонс "Тернополь" имел преимущество в 10 очков. "Химик" попытался отыграться, однако их соперник был настойчивее. Мюрри продолжил доминировать на паркете, а во втором периоде существенно прибавил и Джо Фурстингер. В итоге свое преимущество хозяева только увеличивали и перед большим перерывом имели 15.

"Тернополь" отлично отработал на обоих концах площадки, качественно отзащищавшись против быстрого нападения соперника — "Химик" не сумел набрать ни одного очка в быстрых отрывах.

Хозяева имели лучшие бросочные показатели, реализовав солидные 56% бросков с игры и 10 из 22 трехочковых (45%). При этом команда Дмитрия Забирченко доминировала на щитах, выиграв подбор (40-26), и значительно лучше гостей двигала мяч, отдав за 10 результативных передач больше соперника.

В "Химике" не сыграли в матче лидеры Делано Спенсер и Кристиан Джонс, а у Эдвина игра не пошла. После перерыва гости прибавили, однако хозяева свою уверенность не потеряли, а Мюрри сегодня был безудержным. К концу третьего и к началу четвертого периода "Химику" удалось сократить отставание от "Тернополя" до 8 очков, однако у хозяев ответил Джонс. Отыграться южненской команде не удалось, и хозяева победили.

Лучшим игроком матча стал Туре Мюрри, набравший 21 очко, 5 асистов и 3 подбора.

"Тернополь" следующий матч проведет против "Одессы" 15 января. Что касается "Химика", то в тот же день их ждет еще один выездной матч против "Киев-Баскета".

Суперлига. Регулярный чемпионат

13 января. ФОК, Тернополь

"Тернополь" – "Химик" 89:73 (28:18, 21:16, 20:22, 20:17)

"Тернополь": Бояркин (5), Фурстингер (17 очков 4 подбора, 3 ассиста), Домаркас (12 5 подборов, 9 ассистов), Сандул (8 12 подборов), Мюрри (21 очко 3 подбора и 5 ассистов), Луценко ( 10), Шиманский (0), Джонс (16 очков 4 подбора), Головчик (0)

"Химик": Моррис (14 4 подбора), Сорочан (2), Ковляр (7 3 подбора, Рябчук (8 4 подбора), Антипов (10), Эдвин (9 3 ассиста), Казак (18 3 подбора 3 ассиста), Завадский (4), Клевзуник (0), Мироненко (1).

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