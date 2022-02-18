В баскетбольной Суперлиги состоялась "лидерская заруба"

В пятницу, 18 февраля, в Киеве состоялся поединок украинской баскетбольной Суперлиги. Как сообщает Обозреватель, местный "Киев-Баскет" принимал своих визави из БК "Запорожье".



"Киев-Баскет" - фото из открытых источников

На домашнем паркете подопечные тренера Айнарса Багатскиса были сильнее – 69:61.

Сам матч подарил зрителям невероятную интригу, правда выдался не слишком результативным. Ситуация на площадке постоянно менялась, а команды не давали друг другу добиваться большого преимуществу.

В первой десятиминутке хозяева подтвердили статус фаворита. Уже к середине периода киевский "Киев-Баскет" оторвались на шесть очков. Но это не особо впечатлило гостей, которые быстро ответили своими результативными действиями.

Как результат, все привело к тому, что уже на старте второй четверти запорожцы вели в счете. И все же на большой перерыв команды ушли при счете 30:28 в пользу хозяев.

Вторая половина получилась еще более напряженной. Киевляне снова забрались на "+6", но так же быстро, как и в начале встречи растеряли преимущество.

Перед решающей 10-минуткой столичные "пчелы" были впереди на пять пунктов, а со стартом периода увеличили отрыв до семи. Тут же "Запорожье" выдало отрезок, за который смог перевернуть игру и выйти вперед. Ответ киевлян был незамедлительным – рывок 7:0.

Все решилось на последней минуте встречи. Гости устроили штурм, но киевляне умело отвели угрозу от своего щита и довели игру до итоговой победы.

"Киев-Баскет": Кеффи (7 9 ассистов), Аникиенко (0), Тыртышник (28 4 подбора), Ковалев (15 6 подборов), Скапинцев (8 8 подборов) — старт, Войналович (9), Рубан (2)

"Запорожье": Титов (6 5 подборов), Сизов (19 8 подборов), Михеев (6), Морозов (3), Удрас (7 11 подборов) – старт, Соколенко (11), Мавьен (9 11 подборов).

Ранее, информационный портал "Комментарии" сообщали о том, что в матче баскетбольной Суперлиги состоялся "криворожский погром".

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