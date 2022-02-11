В Англии встретились лучшие бильярдисты из разных уголков мира

В английском Вулверхэмптоне продолжается Players Championship, десятый рейтинговый турнир сезона по бильярду. В нем принимают участие 16 лучших игроков годичного рейтинга.

Бильярд - фото из открытых источников

Как сообщает Спорт юа, в этом году на турнире дебютировали сразу два участника – Чжао Синьтун и Хоссейн Вафаей. Они оба вылетели уже в первом раунде. Действующим обладателем титула был Джон Хиггинс, но и он остановился на стадии четвертьфинала.

Призовой фонд турнира – 385 тыс. фунтов. Из них победитель получит 125, а финалист – 50 тыс. Матчи 1/8-1/2 финала проводятся в формате до 6 побед, финал сыграют до 10 выигранных партий.

В 1/8 финала особых неожиданностей не произошло, а вот четвертьфиналы выдались боевыми.

Рики Уолден проигрывал Марку Уильямсу со счетом 1:4, причем валлиец к тому моменту оформил три сенчури. Однако затем Уолден показал серийность – 3 полусотенных и 1 сотенный брейк позволили ему одержать победу – 6:2.

Янь Бинтао тоже играл серийно, однако 3 сенчури и две полусотенных серии не помогли ему в матче против Барри Хокинса. Тот, к слову, тоже сделал 4 брейка "70+" и сенчури – и победил.

Нил Робертсон выиграл четвертый раз в последних пяти встречах с Ронни О'Салливаном. Хотя в целом в их споре впереди Ронни – 11:8. Австралиец показал впечатляющую точность (91%), но особенно ему удавались дальние удары – 13 из 16 (у англичанина 5 из 8). Нил в стартовых пяти фреймах оформил 4 полусотенных серии, что позволило ему вырваться вперед – 4:1. Ронни ответил своими двумя крупными брейками – 4:3. Однако две следующих партии остались за Робертсоном – 6:3.

А четвертым полуфиналистом стал еще один Робертсон, Джимми. Он выбил действующего победителя турнира, Джона Хиггинса. Что интересно, первые 9 фреймов завершались крупными сериями. 5 было на счету Джимми, 4 – Джона. А десятую партию выиграл Робертсон – и вышел в полуфинал.

1/4 финала (10-11 февраля):

Барри Хокинс – Янь Бинтао – 6:5

Рики Уолден – Марк Уильямс – 6:5

Ронни О'Салливан – Нил Робертсон – 3:6

Джон Хиггинс – Джимми Робертсон – 4:6

1/2 финала (11-12 февраля):

Барри Хокинс – Рики Уолден

Нил Робертсон – Джимми Робертсон

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