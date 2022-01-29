В 1/4 финала сборная Украины померяется силами с бронзовым призером Евро-2016.

В понедельник, 31 января, сборная Украины по футзалу проведет матч 1/4 финала чемпионата Европы. Как сообщает sport.fakty.ua, соперником подопечных Александра Косенко станет в Амстердаме четвертая команда рейтинга УЕФА Казахстан (наши — 11-е), выигравший группу В.

Сборная Украины по футзалу - фото из открытых источников

Напомним, что "сине-желтые проиграли в квартете А голландцам (2:3) и чемпионам мира португальцам (0:1), а также разгромили команду Сербии (6:1). В итоговой таблице группы Украина, Нидерланды и Сербия набрали по три очки, но у нашей команды оказалась лучшая разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах (8:4 против 5:5 у "оранжевых" и 4:8 у балканцев), что позволило ребятам Косенко финишировать вслед за Португалией.

Что касается бронзового призера Евро-2016 сборной Казахстана, то наш будущий соперник на первой стадии чемпионата Европы сыграл вничью со Словенией (4:4), а также победил Финляндию (6:2) и Италию (4:1).

Букмекеры в предстоящей встрече на арене Ziggo Dome предпочитают команду бразильца Кака, честь которой защищают четыре выходца из Бразилии (двое из них — Тайнан и Эдсон — не сыграют с Украиной из-за перебора желтых карт). К примеру, контора "Париматч" ставки на победу Казахстана в основное время принимает с коэффициентом 1,75, на ничью — 5,00, на выигрыш нашей команды — 3,23.

В прямой трансляции встреча Казахстан-Украина покажет в 21:00 телеканал "UA:Первый". Также прямая трансляция из Амстердама запланирована на сайте "Общественное. Спорт".

Чемпионат Европы 1/4 финала.

31 января (понедельник)

Казахстан — Украина 21:00 "UA:Первый"

Напомним, что сборная Украины в шестой раз подряд пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы по футзалу.

Еще одну пару 1/4 финала Евро-2022 сформировали Португалия и Финляндия.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что украинские футзалисты совершили сенсацию на чемпионате Европы-2022.

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