Украинский баскетбольный гранд с победы начал еврокубковые выступления в 2022 году.

В среду, 12 января, в Киеве местный "Киев-Баскет" первым из украинских баскетбольных клубов начал выступления в 2022 году в еврокубковых турнирах. Как передает suspilne.media, во втором групповом этапе Кубка Европы ФИБА – соперником был немецкий "Крайлсгейм".

"Киев-Баскет" - фото из открытых источников

Хозяева немного хуже начали игру, но ближе к концу первой четверти киевляне перехватили лидерство по счету – 20:16. На старте второй четверти украинская команда увеличила преимущество до пяти очков (наибольший их отрыв в течение всего матча). Однако еще до перерыва немцы выровняли ситуацию в счете.

Концовка второй четверти и вся третья остались за гостями, которые перед последней 10-минуткой выигрывали восемь очков у "Киев-Баскет". Но удержать победу "Крайлсгейму" не удалось.

Завершающая 10-минутка осталась за "Киев-Баскетом", который уже не первый раз в этом евросезоне сделал камбек на последних минутах игры. Киевлянам удалось провести рывок 17:2, превратив счета 55:64 в 72:66 в свою пользу. И хотя на последних секундах немцы сократили разницу, впрочем, перевернуть игру снова не имели шансов.

В последней четверти "Крайлсгейм" не забросил много мячей, а лучше показал себя игрок "Киев-Баскет" Майк Кеффи — 16 очков (из 20 всего) и статус лидера камбека.

В конце концов победа "Киев-Баскета" со счетом 73:71 – украинский клуб забирает важнейшую домашнюю победу над прямым соперником.

Кубок Европы ФИБА. Второй групповой раунд, третий тур

"Киев-Баскет" (Украина) — "Крайлсгейм" (Германия) 73:71 (20:16, 16:23, 14:19, 23,13)

"Киев-Баскет": Вудсон (6), Кеффи (20 4 подбора), Вашингтон Б. (13 6 подборов), Гарретт (14 9 подборов), Скапинцев (6 5 подборов), Войналович, Свинг (6 6 подборов 6 передач) ) )), Аникиенко (5), Иванов, Тыртышник, Ковалев (0 4 подбора).

Крайльсхейм: Шортс II (23), Льюис (16), Севедж (8), Стаки (10), А. Ковачевич (2), Харрис, Блэк (3), Киндзека, Д. Ковачевич, Радосавлевич (9), Аригузо, Шюллер, Керстан, Лазизи, Зайдль.

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