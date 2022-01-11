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Украинские теннисистки успешно выступают на Открытом чемпионате Австралии

Украинские теннисистки идут без потерь

сегодня, 23:05
Автор:

Олег Терещенко
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Во вторник, 11 января, украинские теннисистки Леся Цуренко и Екатерина Байндль (Козлова) стартовали в квалификационной сети Открытого чемпионата Австралии.

Украинские теннисистки успешно выступают на Открытом чемпионате Австралии

Australian Open 2022 - фото из Getty Images

Как сообщает www.unn.com, Леся Цуренко прошла во второй круг квалификации. На старте спортсменка обыграла Анкиту Райну – 6:1, 6:0.

В свою очередь Екатерина Байндль (Козлова) выиграла очень сложный матч в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии. В трех сетах она победила американку Грейс Мин – 6:7 (6:8), 6:4, 6:1.

Примечательно, что путевку в финал квалификации Цуренко разыграет с победительницей матча Валентине Грамматикопулу (Греция) – Эйжа Мухаммад (США). А Козлова сыграет с россиянкой Элиной Аванесян.

Следует напомнить, что днем ранее, 10 января, украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла финальный поединок квалификации турнира WTA-250 в Аделаиде.

Ястремская, посеянная под десятым номером, обыграла Элисон ван Эйтванк (Бельгия, 1 сеяная) — 3:6, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась около 1,5 часов. Ястремская реализовала три брейкпойнта из трех, на своей подаче она проиграла 3 гейма.

Победа над 58-й ракеткой мира стала для украинки самой высокой рейтинговой с момента ее возвращения в Тур в июле прошлого года после допинг-скандала. Ястремская впервые с сентября 2020 выиграла матч, в котором проиграла стартовый сет.

Итак, в первом круге турнира в основе Ястремска сыграет против Терезы Мартынцевой из Чехии (WTA 48). В 2017 году Ястремская и Мартинцова встречались на турнире ITF, где победу отмечала чешка.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, кто из украинских теннисистов примет участие в Australian Open 2022. Также "Комментарии" отмечали старт нового сезона среди украинских теннисисток.


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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/sport
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