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Украинские спасатели одержали победу на чемпионате мира

Чемпионат мира проходил в США, в штате Флорида

сегодня, 18:40
Автор:

Козлова Альбіна
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Двое украинцев, работающих спасателями, показали отличные результаты на международных соревнованиях — на чемпионате мира во Флориде. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Украинские спасатели одержали победу на чемпионате мира

Победители в дисциплине "Тандем", фото Facebook

Известно, что украинцы показали лучшее время, когда выполняли упражнения в дисциплине "Тандем". Таким образом, Александр Баран и Владимир Дудка получили наибольшую сумму баллов и заняли почетное призовое первое место на чемпионате. Теперь у украинцев есть звание чемпионов мира.

Победителей наградили золотыми медалями. Мужчины стали первыми европейцами на пьедестале сильнейших за последние 30 лет. Также уУкраинцы стали первыми представителями европейской страны, победившими в этой дисциплине. Отмечается, что они долго тренировались, чтобы получить подобный результат.

"Теперь мы с уверенностью можем говорить, Украина — сильнейшая нация на планете и это факт! Поздравляем, вы наша гордость, с нетерпением ждем возвращения домой! Родные, близкие и коллеги ждут вас, чтобы вместе отпраздновать это выдающееся событие", — говорится. в сообщении.

Как сообщал портал "Комментарии", 19-летний украинский спортсмен стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 71 кг. Это первое и единственное золото Украины из чемпионата мира-2021. Представитель Одесской области смог уверенно побороть всех своих соперников и стать лучшим среди иностранных спортсменов в своей весовой категории. А вот на чемпионате мира по вольной борьбе (молодежь до 23 лет) три девушки и один мужчина заняли призовые первые места: Мухаммед Алиев, Алина Грушина, Анастасия Лавренчук, Анастасия Алпеева.

Украинские спасатели одержали победу на чемпионате мира - фото 2
Украинские спасатели одержали победу на чемпионате мира - фото 3


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Источник: https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/4517533911659849
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