Украинская теннисистка пробилась в основную сеть Australian Open

В пятницу, 14 января, в Мельбурне-Парк состоялись квалификационные игры за выход в основную сеть Australian Open.

Леся Цуренко - фото из открытых источников

Эшли Барты (Австралия, 1) — Леся Цуренко (Украина, Q)

Варвара Грачева (Россия) — Лучия Брондзетти (Италия, Q)

Арианне Хартоно (Нидерланды, Q) – Аманда Анисимова (США)

Александра Саснович (Беларусь) — Чжэн Циньвэнь (Китай, Q)

Виктория Кужмова (Словакия, Q) – Ван Сиюй (Китай, WC)

Элисон ван Эйтванк (Бельгия) — Кристина Букша (Испания, Q)

Чжэн Сайсай (Китай) – Мартина Тревисан (Италия, Q)

Кэролайн Доулхайд (США, Q) — Даниэль Коллинс (США, 27)

Кэти Волынец (США, Q) – Беатрис Аддад Майя (Бразилия)

Чан Су Джон (Южная Корея, Q) – Данка Ковинич (Черногория)

Ализе Корне (Франция) – Виктория Томова (Болгария, Q)

Ига Швентек (Польша, 7) — Гарриет Дарт (Великобритания, Q)

Штефаны Фегеле (Швейцария, Q) – Дарья Касаткина (Россия, 28)

Мары Боузкова (Чехия) — Ребекка Марино (Канада, Q)

Хейли Баптист (США, Q) — Каролин Гарсия (Франция)

Эмина Бекташ (США, Q) – Людмила Самсонова (Россия)

Следует отметить, что Кристина Букша (№160) с третьей попытки вышла в основную сеть Australian Open. Также Кэролайн Доулхайд (№200) ранее четырежды участвовал в квалификации австралийского "Шлема". Кэти Волынец (№178) впервые выступает на турнире в Мельбурне. Ее вызовы Чан Су Джон (№212) ранее 11 раз играла в квалификации "мейджоров" и впервые сумела пробиться в основу. А Арианне Хартоно (№191), Чжэн Циньвэнь (№111) и Эмина Бекташ (№216) впервые выступили в квалификации турнира Большого Шлема.

Дебютируют в основной сети Australian Open: Букша, Доулхайд, Волынец, Баптист.

Дебютируют в основной сети ТБШ: Брондзетти, Хартоно, Чжэн Циньвэнь, Чан, Бекташ.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии стартуют в понедельник, 17 января.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал, что известная украинская теннисистка не попала в ТОП-10 списка "Форбс".





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