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Украинская спортсменка UFC возбудила instagram свежим пикантным фото в купальнике

Марина Мороз дебютировала в смешанных единоборствах в ноябре 2013 года

сегодня, 04:30
Автор:

Ольга Чародий
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Первая украинка в UFC Марина Мороз возбудила своих подписчиков свежим пляжным фото. Красавица похвасталась фигурой в трендовом купальнике на фоне Атлантического океана. Так, на снимке Марина Мороз, которую она опубликовала в Instagram, предстала в модном купальнике с тигровым принтом. Наряд имел пикантные вырезы, подчеркивающие идеальную фигуру и подтянутые формы спортсменки. Позывала Марина в Майами на фоне океана. 

Украинская спортсменка UFC возбудила instagram свежим пикантным фото в купальнике

Марина Мороз - фото из открытых источников

Марина Мороз дебютировала в смешанных единоборствах в ноябре 2013 года. За свою карьеру она провела 13 сражений, из них 10 выиграла. С 2015 года выступает под эгидой UFC в минимальном весе. Ultimate Fighting Championship (UFC) – спортивная организация, базирующаяся в американском Лас-Вегасе и проводящая бои со смешанными единоборствами по всему миру.

Напомним, российская биатлонистка Дарья Сидорова сейчас в ожидании украинского гражданства. В будущем она планирует представлять Украину на международных соревнованиях и брать участие во всех соревнованиях внутри страны. По словами президента федерации биатлона Владимира Брынзака, президент Владимир Зеленский должен в ближайшее время рассмотреть запрос россиянки о смене гражданства и подписать соответствующий указ.

Украинская спортсменка UFC возбудила instagram свежим пикантным фото в купальнике - фото 2

После этого Дарья получит украинский паспорт и сможет вступить в высшее учебное заведение на территории Украины. Спортсменка Дарья Сидорова уже выступала на соревнованиях в нашей стране, тренировалась с нашей сборной, а также на чемпионате Украины представляла Закарпатскую область. В федерации биатлона ожидают, что Дарья получит новый паспорт до начала Универсиады, которая стартует в последний месяц 2021 года, и возьмет там участие.





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Источник: https://www.instagram.com/p/CXeovRMPKtH/
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