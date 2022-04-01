Украинки показали хорошие результаты на чемпионате Европы: какие награды получили

С 28 марта по 3 апреля в Будапеште продолжается чемпионат Европы по вольной борьбе. На соревнованиях выступают и украинские спортсмены. По результатам поединков 31 марта наши спортсменки завоевали первые медали континентального первенства.

Фото иллюстративное / Pixabay

Призерками чемпионата Европы стали две девушки. 18-летняя Александра Хоменец из Львовской области, соревновавшаяся в весовой категории 55 кг, завоевала "серебряную" медаль. 26-летняя Алла Белинская из Хмельницкой области показала хороший результат в весовой категории 68 кг, одержав "бронзовую" медаль.

31 марта произошли полуфинальные стычки, по результатам которых четырем украинкам удалось выйти в финал и сразиться 1 апреля за "золото" и "бронзу". За 1 место и чемпионство сразятся Алина Грушина-Акобия из Полтавской области в весовой категории 57 кг и Татьяна Рижко из Ровенской области в весовой категории 65 кг.

За призовое третье место будут соперничать Лилия Маланчук из Винницкой области в весовой категории 53 кг и Илона Прокопенюк из Херсонской области в весовой категории 62 кг. Поединки начнутся в 19 часов.

Как сообщал портал, Александр Усик решил боксировать с Джошуа. Спортсмен объяснил, почему решил уехать за границу и соперничать с соперником-британцем за боксерские титулы. Ранее боксер сообщал, что пошел в ряды территориальной обороны.

Ранее мы писали, что украинские спортсмены завоевали медали на международных соревнованиях по дзюдо и каратэ. Украинцы получили 18 медалей – 4 золота, 3 серебряных, 11 бронзовых медалей на международном турнире 42 GRAND PRIX SLOVAKIA. На Кубке Европы среди юниоров (U-21) в Афинах спортсмены завоевали две медали.





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