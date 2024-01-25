logo

BTC/USD

40122.25

ETH/USD

2227.14

LTC/USD

65.73

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт другие виды спорта Украинка стала самой большой сенсацией на Australian Open: такого не было 46 лет
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинка стала самой большой сенсацией на Australian Open: такого не было 46 лет

Украинская теннисистка Даяна Ястремская установила несколько значительных достижений на турнире Australian Open.

сегодня, 09:10
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Украинка Даяна Ястремская поражает выступлением теннисных фанатов и аналитиков на турнире Australian Open. Украинская теннисистка стала первой участницей квалификации турнира, дошедшей до полуфинала Открытого чемпионата Австралии с 1978 года, то есть за последние 46 лет.

Украинка стала самой большой сенсацией на Australian Open: такого не было 46 лет

Украинская теннисистка Даяна Ястремская. Фото из открытых источников

В четверть финале Australian Open Даяна Ястремская одолела обидчицу первой ракетки мира Иги Швентек чешскую теннисистку Линду Носкову в двух сетах 6:3, 6:4. Украинка стала самой большой сенсацией австралийского турнира, ведь на своем пути уже победила таких именитых теннисисток, как победительницу Уимблдона Маркета Вондроушова и бывшего лидера рейтинга WTA белорусскую Викторию Азаренко.

Таким образом Даяна Ястремская, начав турнир с квалификации, дошла до полуфинала, что произошло впервые с 1978 года на Australian Open. Если считать все турниры Большого Шлема, то такое достижение делали только пять теннисисток.

Если украинская теннисистка сможет продолжить свой путь на турнире и выиграть Открытый чемпионат Австралии, то станет второй теннисисткой, которой это удавалось. Только Эмма Радукану начала с квалификации и выиграла US Open в 2021 году. Для успеха Даяна Ястремская должна одолеть 15 ракетку мира Чжэн Циньвэн в полуфинале, а затем встретиться с Ариной Соболенко или Коко Гауф.

Кроме того, у Ястремской еще одно достижение на Australian Open. Она четвертая спортсменка за последние 40 лет, дошедшая до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, победив только соперниц из топ-50 рейтинга. Также Даяна Ястремская – первая украинская теннисистка в полуфинале на Australian Open в одиночном разряде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россиянка в сумасшедшем гневе разбила ракетку на Australian Open.

Также "Комментарии" писали о самых высокооплачиваемых спортсменках 2023 года. 9 из 10 занимаются теннисом.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости