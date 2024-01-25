Украинка стала самой большой сенсацией на Australian Open: такого не было 46 лет

Украинка Даяна Ястремская поражает выступлением теннисных фанатов и аналитиков на турнире Australian Open. Украинская теннисистка стала первой участницей квалификации турнира, дошедшей до полуфинала Открытого чемпионата Австралии с 1978 года, то есть за последние 46 лет.



Украинская теннисистка Даяна Ястремская. Фото из открытых источников

В четверть финале Australian Open Даяна Ястремская одолела обидчицу первой ракетки мира Иги Швентек чешскую теннисистку Линду Носкову в двух сетах 6:3, 6:4. Украинка стала самой большой сенсацией австралийского турнира, ведь на своем пути уже победила таких именитых теннисисток, как победительницу Уимблдона Маркета Вондроушова и бывшего лидера рейтинга WTA белорусскую Викторию Азаренко.

Таким образом Даяна Ястремская, начав турнир с квалификации, дошла до полуфинала, что произошло впервые с 1978 года на Australian Open. Если считать все турниры Большого Шлема, то такое достижение делали только пять теннисисток.

Если украинская теннисистка сможет продолжить свой путь на турнире и выиграть Открытый чемпионат Австралии, то станет второй теннисисткой, которой это удавалось. Только Эмма Радукану начала с квалификации и выиграла US Open в 2021 году. Для успеха Даяна Ястремская должна одолеть 15 ракетку мира Чжэн Циньвэн в полуфинале, а затем встретиться с Ариной Соболенко или Коко Гауф.

Кроме того, у Ястремской еще одно достижение на Australian Open. Она четвертая спортсменка за последние 40 лет, дошедшая до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, победив только соперниц из топ-50 рейтинга. Также Даяна Ястремская – первая украинская теннисистка в полуфинале на Australian Open в одиночном разряде.

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