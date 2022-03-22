Украинцы завоевали медали на Кубке мира по подводному спорту: сколько наград получили

Украинские спортсмены завоевали медали на Кубке мира по подводному спорту. Пловцы соревновались за звание лучших с 18 по 20 марта в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.



Украинская команда, фото Министерства молодежи и спорта

"Золото" получили: Ламах София (в категории "юниоры") – 1 место на дистанции 50м в биластах, 1 место на дистанции 100м в биластах, 1 место на дистанции 200м в биластах; Колодяжный Даниил (мужчины) – 1 место на дистанции 50м в биластах, 1 место на дистанции 100м в биластах; Гречко София (женщины) – 1 место на дистанции 200м в ластах, 1 место на дистанции 400м в ластах, Понамарчук Алекса – 1 место в эстафете на дистанции 4*100 м в ластах, Журавель Галина – 1 место в эстафете на дистанции 4х100м в ластах, Воробьева Вероника – 1 место в эстафете на дистанции 4х100м в ластах.

"Серебро" получили: Гречко София – 2 место 100м плавание с аквалангом, Вирвич Виктория (женщины) – 2 место 50м в биластах, 2 место 100м в биластах, 2 место 200м в биластах; Пономарчук Алекса (юниоры) – 2 место на дистанции 100 м плавания с аквалангом; Захаров Алексей (мужчины) – 2 место на дистанции 400м в ластах.

"Бронзовые" медали получили : Воробьева Вероника, выступившая в категории "юниоры2 и финишировавшая третьей на дистанции в 800 метров, и Ламах Софья, преодолевшая дистанцию 400 м в биластах и занявшая третье призовое место.

Сообщается, что члены национальной сборной команды Украины по подводному спорту – это воспитанники Киевской ДЮСШ "Аквалидер". Как сообщили нам в организации, Украину представляли 12 спортсменов, которых удалось вывезти из зоны боевых действий в безопасное место на частных автомобилях за счет тренеров Яковлевых и Колодяжного.

Украинские спортсмены перед соревнованиями не имели возможности тренироваться в течение двух недель, однако им удалось завоевать золотые медали и показать высокие результаты, установить новые рекорды Украины.

"Этой поездкой хотели стимулировать детей продолжать тренироваться и побеждать и показали всему миру, что Украина не сломлена, ведь на Кубок Мира приехали более 500 спортсменов из 21 страны", — подчеркнули в Киевской ДЮСШ "Аквалидер".

Как сообщал портал, юный украинец стал чемпионом по картингу на WSK Super Master Series. Украинец в свои 12 лет получил титул чемпиона на международной гонке WSK Super Master Series. Финал соревнований состоялся в минувшие выходные. Украинскому гонщику удалось обогнать четырех соперников, выступавших под нейтральным флагом.





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