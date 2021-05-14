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Свитолина победила в Риме экс-первую ракетку мира

Выход в четвертьфинал состязаний в столице Италии принес Свитолиной 33 468 евро

сегодня, 01:15
Автор:

Ольга Чародий

Одна из сильных теннисисток Украины Элина Свитолина (6-я в рейтинге WTA), которая одолела накануне американку Аманду Анисимову, провела матч третьего круга престижного турнира в Риме с призовым фондом 1 млн 577 тысяч евро.

Свитолина победила в Риме экс-первую ракетку мира

Элина Свитолина (фото из открытых источников)

Соперницей 26-летней теннисистки стала давняя знакомая  - чемпионка "Ролан Гаррос"-2016 и Уимблдона-2017, 27-летняя испанка Гарбинье Мугуруса (12-я), с которой Элина раньше пересекалась на корте целых 11 раз (шесть побед украинки, пять — экс-первой ракетки мира).

На сей раз в противостоянии соперниц, которые вдвоем заработали за карьеру более 42  млн долларов, успех сопутствовал Элине — 6:4, 6:2.

Выход в четвертьфинал состязаний в столице Италии принес Свитолиной 33 468 евро и 215 рейтинговых очков. Путевку в квартет сильнейших теннисисток турнира Элина оспорит в поединке с Игой Cвентек (15-я) из Польши, которая выбила в 1/8 финала чешку Барбору Крейчикову (40-я) — 3:6, 7:6 (5), 7:5.

Как сообщали ранее Из теннисистки в кулинарного блогера на время карантина решила переквалифицироваться первая ракетка Украины Элина Свитолина. Спортсменка завела кулинарный блог, о чем рассказала своим подписчикам в Instagram.  Свитолина решила поделиться с поклонниками рецептами, которые помогают ей держать себя в форме и не толстеть на карантине. Секретами правильного питания пообещала регулярно делиться на своем официальном сайте.

Уже сейчас там можно найти рецепты низкокалорийных смузи, питательных брускет и каш, которые идеально, по мнению теннисистки, подойдут для утра.  Рецепты здорового питания на сайте Свитолиной The ES Club будут появляться раз в несколько дней. При этом она обещает, что все блюда простые в приготовлении, они не займут много времени и на них не придется тратить кучу денег. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QzmQudgPKcg&feature=emb_title
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