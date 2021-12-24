Стало известно, кто из украинских теннисистов примет участие в Australian Open 2022

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Олег Терещенко
В следующем году, с 17 по 30 января, в Мельбурне (Австралия) будут проводиться матчи Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Как сообщает suspilne.media, уже известно, кто из украинских теннисисток примет участие в женском парном разряде. В заявку попали Людмила и Надежда Киченок, Марта Костюк и Ангелина Калинина.
Australian Open - фото с открытых источников
Надежда Киченок (Украина, №31 WTA в парах) – Саня Мирза (Индия, №63)
Надежда сыграет с одной из опытнейшей теннисисткой-парницей тура. Бывшая первая ракетка мира шесть раз завоевывала титулы Большого шлема. Последний раз спортсменки играли вместе на Australian Open в 2020 году и тогда уступили в первом же круге.
Людмила Киченок (Украина, №39) – Елена Остапенко (Латвия, №23)
Как и на прошлом Australian Open, Людмила Киченок будет играть с победительницей Ролан Гаррос-2017 Еленой Остапенко. В тот раз теннисистки пробились в 1/8 финала, что стало лучшим результатом Людмилы на этом грандслеме.
На последнем совместном турнире – в американском Индиан-Уэллсе – Людмила с Еленой сумели дойти до полуфинала.
Марта Костюк (Украина, №98) – Анна Калинская (Россия, №92)
Теннисистки впервые станут в паре на этом турнире. На прошлом – дебютном в парах – Australian Open Костюк играла с белорусской Александрой Саснович и уступила первый круг.
Ангелина Калинина (Украина, №389) – Варвара Грачева (Россия, №150)
Для Ангелины (третья ракетка Украины) партнерство с Грачевой также станет дебютным, как сам парный мейджор. До этого украинка только раз играла на уровне "шлемов" в дуэте: на US Open 2021, где с чешкой Ренатой Ворачевой дошла до второго круга.
Отметим, что в основной сетке Australian Open примут участие четыре украинских теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
Еще семь теннисистов будут начинать соревнования по квалификации.
Ранее в предыдущий список участников среди мужчин попал Денис Молчанов. В Австралии он впервые сыграет в паре с россиянином Андреем Рублевым – пятой ракеткой мира в одиночном разряде.
Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, кто стал лучшим атлетом и атлеткой Украины в 2021 году.
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