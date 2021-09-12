Стал известен победитель Гран-при Формулы-1 в Италии

Победителем 14-го этапа мира по автогонкам "Формула-1" в Гран-при Италии стал Даниэль Рикадро, сообщает Укринформ.

Дениел Рикардо, фото со страницы Фолмулы-1

Он является пилотом команды "Макларен". Его финиш для многих стал неожиданностью. Это первый этап, который в этом сезоне выиграл австралиец и его 8-я победа в карьере.

На втором месте оказался другой пилот "Макларена" Ландо Норрис. Замкнул тройку лидеров Валтерри Боттас.

На 30 круге ожидаемые лидеры сезона Макс Верстаппен ( "Ред Булл") и Льюис Хэмильтон столкнулись и сошли с гонки. Но Верстаппен и в дальнейшем лидирует в общем зачете — 226.5 очков. На втором месте Хэмильтон — 221.5.

15-й этап чемпионата состоится в российском городе Сочи 25-26 сентября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на соревнованиях турнира No Limit Trackdays погиб известный британский мотогонщик Бен Годфри. На одном из участков трассы Годфри столкнулся с другим мотоциклистом, на большой скорости упал и получил травмы, несовместимые с жизнью. 25-летний Бен Годфри — постоянный участник различных турниров по мотогонкам, выступающий на профессиональном уровне более восьми лет. В Годфри осталась жена и двое детей.

Также известно, сколько украинские спортсмены получили Олимпиады в Токио. За золотую медаль Украина заплатила 120 тыс. долларов, за серебряную — 80 тыс. долларов, а за бронзу — 55 тыс. долларов. В переводе на национальную валюту эти суммы равны ~ 3200 млн. ~ 2100 млн. и ~ 1400 млн. гривен соответственно. Сумма награды осталась неизменной с 2016 года и зависела только от курса доллара. Этим летом свое мастерство в Токио показали 158 украинцев.













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