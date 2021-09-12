logo
Русский Українська

BTC/USD

45899.68

ETH/USD

3425.59

LTC/USD

183.93

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт другие виды спорта Стал известен победитель Гран-при Формулы-1 в Италии
commentss НОВОСТИ Все новости

Стал известен победитель Гран-при Формулы-1 в Италии

Победителем 14-го этапа мира стал Даниэль Риккардо

сегодня, 18:23
Автор:

Антон Рудак

Победителем 14-го этапа мира по автогонкам "Формула-1" в Гран-при Италии стал Даниэль Рикадро, сообщает Укринформ.

Стал известен победитель Гран-при Формулы-1 в Италии

Дениел Рикардо, фото со страницы Фолмулы-1

Он является пилотом команды "Макларен". Его финиш для многих стал неожиданностью. Это первый этап, который в этом сезоне выиграл австралиец и его 8-я победа в карьере.

На втором месте оказался другой пилот "Макларена" Ландо Норрис. Замкнул тройку лидеров Валтерри Боттас.

На 30 круге ожидаемые лидеры сезона Макс Верстаппен ( "Ред Булл") и Льюис Хэмильтон столкнулись и сошли с гонки. Но Верстаппен и в дальнейшем лидирует в общем зачете — 226.5 очков. На втором месте Хэмильтон — 221.5.

15-й этап чемпионата состоится в российском городе Сочи 25-26 сентября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на соревнованиях турнира No Limit Trackdays погиб известный британский мотогонщик Бен Годфри. На одном из участков трассы Годфри столкнулся с другим мотоциклистом, на большой скорости упал и получил травмы, несовместимые с жизнью. 25-летний Бен Годфри — постоянный участник различных турниров по мотогонкам, выступающий на профессиональном уровне более восьми лет. В Годфри осталась жена и двое детей.

Также известно, сколько украинские спортсмены получили Олимпиады в Токио. За золотую медаль Украина заплатила 120 тыс. долларов, за серебряную — 80 тыс. долларов, а за бронзу — 55 тыс. долларов. В переводе на национальную валюту эти суммы равны ~ 3200 млн. ~ 2100 млн. и ~ 1400 млн. гривен соответственно. Сумма награды осталась неизменной с 2016 года и зависела только от курса доллара. Этим летом свое мастерство в Токио показали 158 украинцев.





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3314330-formula1-rikkardo-vigrav-granpri-italii-ferstappen-i-gemilton-zijsli.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ