Стал известен обладатель Суперкубка Украины по волейболу среди женщин

В воскресенье, 28 ноября, в Слобожанском возле Днепра был разыгран Суперкубок Украины по волейболу среди женщин. Матчи проходили в формате "Финала четырех".

Поединок "Суперкубка" - фото prometeyvc.com

В первой полуфинальной встрече запорожская "Орбита-ЗНУ-ЗОДЮСШ" встречалась с "Регина-МЭГУ-ОШВСМ" из Ровно. Борьбы здесь вообще не получилось, так как подопечные Егиазарова были явно сильнее. В двух партиях они взяли верх с одинаковым счетом 25:11, а еще в одной 25:15.

Также в следующей игре хозяева площадки и действующие чемпионки страны волейболистки СК "Прометей" обыграли серебряного призера предыдущего сезона южненский "Химик".

В итоге, в финальной борьбе за Суперкубк встретились СК "Прометей" и "Орбита-ЗНУ-ЗОДЮСШ". Интересно, что вначале стартовую партию взяли гости 25:27. Затем подопечные Петкова сравняли счет 25:17. Во многом определяющим стал третий сет. Здесь командам снова пришлось выяснять отношения в самой концовке, но теперь со счетом 27:25 выиграл СК "Прометей". Сильнее оказались его игроки и в четвертой партии 25:21.

Суперкубок Украины по волейболу. Женщины



Слобожанское (Днепропетровская область)

27-28 ноября



Полуфиналы

"Орбита-ЗНУ-ЗОДЮСШ" (Запорожье) — "Регина-МЭГУ-ОШВСМ" (Ровно)



СК "Прометей" (Днепропетровская область) — "Химик" (Южный)



3:0 (25:11, 25:15, 25:11)3:0 (25:22, 25:15, 25:16)

Финал

СК "Прометей" — "Орбита-ЗНУ-ЗОДЮСШ"

3:1 (25:27, 25:17, 27:25, 25:21)

Стоит отметить, что СК "Прометей" во второй раз подряд стал обладателем Суперкубка Украины. Также в активе команды за прошедшие три сезона есть золотые медали чемпионата страны и победа в розыгрыше национального Кубка.

Среди мужчин, победителем украинского трофея стал житомирский клуб "Житичи", который одолел львовский "Барком-Кажаны" 3:2 (16:25, 25:21, 32:30, 17:25, 15:13).

Ранее информационный портал "Комментарии" рассказывал о том, что украинцы впервые в истории примут участие в столетних автогонках.

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