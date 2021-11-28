Стал известен обладатель Суперкубка Украины по волейболу среди женщин

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Олег Терещенко
В воскресенье, 28 ноября, в Слобожанском возле Днепра был
разыгран Суперкубок Украины по волейболу среди женщин. Матчи проходили в формате "Финала четырех".
Поединок "Суперкубка" - фото prometeyvc.com
В первой полуфинальной встрече запорожская "Орбита-ЗНУ-ЗОДЮСШ" встречалась с "Регина-МЭГУ-ОШВСМ" из Ровно. Борьбы здесь
вообще не получилось, так как подопечные Егиазарова были явно сильнее. В двух
партиях они взяли верх с одинаковым счетом 25:11, а еще в одной 25:15.
Также в следующей игре хозяева площадки и действующие
чемпионки страны волейболистки СК "Прометей" обыграли серебряного призера
предыдущего сезона южненский "Химик".
В итоге, в финальной борьбе за Суперкубк встретились СК "Прометей" и "Орбита-ЗНУ-ЗОДЮСШ". Интересно, что вначале стартовую партию взяли
гости 25:27. Затем подопечные Петкова сравняли счет 25:17. Во многом
определяющим стал третий сет. Здесь командам снова пришлось выяснять отношения
в самой концовке, но теперь со счетом 27:25 выиграл СК "Прометей". Сильнее
оказались его игроки и в четвертой партии 25:21.
Суперкубок Украины по
волейболу. Женщины
Слобожанское (Днепропетровская область)
27-28 ноября
Стоит отметить, что СК "Прометей" во второй раз подряд
стал обладателем Суперкубка Украины. Также в активе команды за прошедшие три
сезона есть золотые медали чемпионата страны и победа в розыгрыше национального
Кубка.
Среди мужчин, победителем украинского трофея стал
житомирский клуб "Житичи", который одолел львовский "Барком-Кажаны" 3:2 (16:25,
25:21, 32:30, 17:25, 15:13).
Ранее информационный портал "Комментарии"
рассказывал о том, что украинцы впервые в истории примут участие в столетних
автогонках.
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