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Стал известен новый рейтинг женской и мужской ассоциации WTA и ATP после Australian Open-2022

На каких местах украинские теннисисты

сегодня, 20:20
Автор:

Олег Терещенко
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На Australian Open определились победители мужской и женской сеток. У мужчин победу одержал испанец Рафаэль Надаль, в то время как у женщин торжествовала Эшли Барти. Как сообщает suspilne.media, в турнире принимали участие и пять украинских теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко. Лучшие результаты показали вылетевшие в третьем раунде Свитолина и Костюк.

Стал известен новый рейтинг женской и мужской ассоциации WTA и ATP после Australian Open-2022

Australian Open - фото из Image credit: Eurosport

Несмотря на ранний вылет, большинство украинских теннисисток по итогам Australian Open смогли улучшить свои позиции в рейтинге WTA.

Рейтинг WTA

Эшли Барти (Австралия, 8331)

Арина Соболенко (Беларусь, 5698)

Барбора Крейчикова (Чехия, 5533, 1)

Ига Швентек (Польша, 4456, 5)

Королина Плишкова (Чехия, 4452)

Паула Бадоса (Испания, 4429)

Гарбиньо Мугуруса (Испания, 4195, -4)

Мария Саккари (Греция, 4071)

Анетт Контавейт (Эстония, 3871, -2)

Даниель Коллинз (США, 3071, 20)

...

15. Элина Свитолина (2531, 2)

Сорок восьмой Ангелина Калинина (1168, 1)

52. Марта Костюк (1135, 14)

111. Леся Цуренко (644, 8)

140. Екатерина Байндль (490, 9)

141. Дарья Снегирь (480, 10)

150. Даяна Ястремская (442, -6)

196. Катарина Заватько (345, -8)

Что касается мужчин, то их рейтинг выглядит следующим образом:

Рейтинг ATP

Новак Джокович (Сербия, 11015)

Даниил Медведев (Россия, 10125)

Александр Зверев (Германия, 7780)

Стефанос Циципас (Греция, 7170)

Рафаэль Надаль (Испания, 6875)

Маттео Берретини (Италия, 5278, 1)

Андрей Рублев (Россия, 4830, -1)

Каспер Рууд (Норвегия, 4065)

Феликс Оже-Альясим (Канада, 3923)

Янник Зиннер (Италия, 3705)

...

164. Илья Марченко (408)

221. Сергей Стаховский (293, -2)

238. Виталий Сачко (260, 4)

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал, что известная украинская теннисистка не попала в ТОП-10 списка "Форбс".


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Источник: https://suspilne.media/202484-progres-svitolinoi-kalininoi-ta-kostuk-obval-osaki-rejtingi-wta-ta-atp-pisla-australian-open/
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