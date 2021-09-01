Спортсмены из 10 стран соревновались на турнире по сквошу в Одессе

На днях в Одессе завершился одиннадцатый международный чемпионат по сквошу "Zenit Black Sea Open 2021", ставший крупнейшим международным сквош-турниром за всю историю независимой Украины. Об этом сообщает издание Интерфакс-Украина.

На Zenit Black Sea Open 2021 приехали игроки из 10 стран, фото Интерфакс-Украина

Четыре дня на кортах фитнес центра SPORT LIFE сквошисты соревновались между собой в восьми категориях. По словам организаторов чемпионата Дмитрия Щербакова и Максима Уракина, сквош следует популяризировать среди населения и привлекать к спортивным событиям такого уровня украинский бизнес.

Цель чемпионата — укрепление спортивных и культурных связей между странами и спортсменами, популяризация и развитие сквоша в Украине, повышение квалификации юных сквошистов.

На чемпионате соревновались спортсмены из 10 стран и украинцы из разных регионов. Среди иностранцев в Одессу приехали на спортивное событие игроки из Англии, Австралии, Германии, Уэльса, Египта, Румынии, США, Молдовы, Беларуси и других стран. Всего участие в чемпионате приняли 150 спортсменов.



Кстати, украинка Анастасия Костюкова одержала победу среди женщин в категории PRO. Среди мужчин лучшим в главной категории стал сквошист из Египта Ахмед Мухаммед. Впрочем, украинские игроки показали отличные результаты и завоевали медали в разных категориях.



Кто победил

Категория PRO. Мужчины: 1 место — Ахмед Мухаммед (Египет); 2 место — Clegg David (Австралия) 3 место — Щербаков Дмитрий (Украина).

Женщины: 1 место — Костюкова Анастасия (Украина) 2 место — Зражевская София (Украина) 3 место — Хмелевская Ольга (Беларусь).

Категория Любители. Мужчины: 1 место — Алексеенко Алексей (Украина); 2 место — Jack Lake (Англия) 3 место — Попко Евгений (Украина).

Женщины: 1 место — Задорожная Ольга (Украина); 2 место — Батршина Марьяна (Украина); 3 место — Хомовська Валентина (Украина).

Категория 40. Мужчины: 1 место — Рыбальченко Константин (Украина); 2 место — Желудков Тимофей (Украина); 3 место — Thornton Ben (Англия).

Категория 45. Мужчины: 1 место — Ковальчук Виктор (Украина); 2 место — Костевич Александр (Украина); 3 место — Балута Дмитрий (Украина).

Юношеский турнир (категория ВU-15): 1 место — Шкарупило Роман (Украина); 2 место — Панченко Артем (Украина); 3 место — Куриляк Даниил (Украина).

Категория GU-15: 1 место — Крикун Анастасия (Украина) 2 место — Супрун Елизавета (Украина); 3 место — Бегеба Кристина (Украина).

Организаторы и спонсоры турнира

Главный организатор и фитнес партнер мероприятия — национальная сеть фитнес клубов "Sport Life". Организатор мероприятия компания MaxEvents.

Генеральный спонсор — топливно-энергетическая компания SOCAR. Спонсоры чемпионата: компании СОЛЯРИС АГРОЛЮКС, Tecnifibre, Reima.

Главные партнеры мероприятия: TERMOPUB, SHABO, Premier Hotel Odesa, медицинская группа "АДОНИС", компания USPA fruit, Интерфакс-Украина.

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