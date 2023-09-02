Спорт вне политики: российские хоккеисты вышли на лед с Z-символами и поддержали войну

Хоккеисты российского "ЦСКА" вышли на лед с символом Z и в форме со знаками военизированных формирований оккупантов, которые воюют в Украине. Как передает портал "Комментарии", подтверждением этого есть фото, опубликованные на официальной странице "ЦСКА" в Телеграмм.

Российские хоккеисты. Фото: из открытых источников

В "ЦСКА" сообщили, что предыгровую раскатку спортсмены провели "в специальной форме".

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"Она посвящена доблестным бойцам из военной организации "Эспаньола", которые самоотверженно защищают нашу Родину на самых горячих участках фронта, не жалея своего здоровья и рискуя своими жизнями. "Эспаньола" — уникальное формирование, в рядах которого сражаются спортивные фанаты со всей России", – говорится в сообщении.

Символическое вбрасывание шайбы перед матчем сделал командир террористического батальона с позывным "Испанец".

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