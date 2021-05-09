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Соблазнительная девушка-тренер восхитила новым фото на пляже

Девушка не только вдохновляет на занятия спортом, но и не имеет комплексов касательно своей стройной фигуры

сегодня, 15:35
Автор:

Ольга Чародий

Популярная фитнес-тренер Ана Чери уже успела открыть пляжный сезон. Этой девушке нечего стыдиться.

Соблазнительная девушка-тренер восхитила новым фото на пляже

Ана Чери (фото из открытых источников)

34-летняя фотомодель и тренерка Ана Чери активно занимается своей страницей в соцсети Инстаграм, где имеет более 12 миллионов поклонников.

Это неудивительно, ведь девушка не только вдохновляет на занятия спортом, но и вовсе не имеет комплексов относительно своей стройной фигуры. С приходом тепла в профиле Ани стало еще больше пикантных кадров.

Соблазнительная девушка-тренер восхитила новым фото на пляже - фото 2

Не исключением стало и новенькое фото, на котором Чери позирует в крохотном купальнике на диком пляже. Кажется, такую ​​рекламу тренировок еще надо поискать. В качестве бонуса — яркое видео тренера с подругой, которая также не уступает по формам.

Ранее мы сообщали, что известная 33-летняя певица Граймс и по совместительству девушка американского миллиардера Илона Маска сделала себе необычную татуировку. 

На своей странице в Instargam знаменитость опубликовала фотографию, продемонстрировав свою спину, которая была исполосована красными шрамами.

Граймс отметила, что у нее болит все тело, а спина еще несколько недель будет полностью красной, зато у нее теперь будут красивые инопланетные шрамы.  

Известно, что такой рисунок придумал лос-анджелесский художник Нусо Куэро, которого еще называют "цифровым художником моды". Тату-мастер нанес его на спину певицы белыми чернилами. 

Неудивительно, что девушка Илона Маска выбрала именно такой рисунок, ведь она давно увлекается темой иных миров. Своим фанатам Граймс рассказывает о том, что хотела бы жить на Марсе после 50 лет, чтобы построить там человеческую колонию. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 



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Источник: https://www.instagram.com/anacheri/?hl=uk
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