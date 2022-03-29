Снова медали на международных соревнованиях: какие награды завоевали украинцы

Украинские велосипедисты завоевали четыре медали на международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

Фото министерства молодежи и спорта

В марте проходят международные рейтинговые соревнования по маунтинбайку в двух странах — Турции и Словении. В Турции медали завоевали спортсмены из Хмельницкой и Черновицкой областей. "Золото" в гонке на велосипедах получил Богдан Чинчик, спортсмен выступал в категории "JUNIOR". "Серебро" завоевал Дмитрий Титаренко, который соревновался в категории "ELITE мужчины".

"Добрый вечер, мы из Украины. UCI C2 Alanya Avocado race. Последняя гонка первого блока тренировочного сбора и соревнований. Дальше в путь и готовиться к следующим ответственным соревнованиям", — написал Дмитрий Титаренко в Инстаграм, комментируя свою "серебряную" медаль.

На международных рейтинговых соревнованиях по маунтинбайку в Словении отличный результат показала украинка Яна Беломоина, которой удалось завоевать "серебро" в категории "ELITE женщины".

"Рада вернуться на гонки. В этот непростой период, но с удивительной поддержкой всего мира. Счастлива быть на подиуме", — написала она в Инстаграмме.

"Бронзу" завоевал спортсмен Александр Гудыма, который выступил в категории "ELITE мужчины".



Как сообщал портал, украинские спортсмены завоевали медали на международных соревнованиях по дзюдо и каратэ. На Кубке Европы среди юниоров (U-21) в Афинах украинка Елизавета Литвиненко завоевала "золото" и стала чемпионкой по дзюдо. Украинцы завоевали 18 медалей – 4 золота, 3 серебряных, 11 бронзовых медалей на международном турнире 42 GRAND PRIX SLOVAKIA

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