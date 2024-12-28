Скандал на Чемпионате мира по шахматам: экс-чемпиона мира Карлсена выгнали с позором

Как передает портал "Комментарии", Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу, который проходит в Нью-Йорке, ознаменовался громким скандалом. Бывший чемпион мира Магнус Карлсен пришел на партию в джинсах, был оштрафован, но занял принципиальную позицию – переодеваться отказался. Норвежец принял решение покинуть турнир.

Магнус Карлсен. Фото: из открытых источников

Экс-чемпион мира явился на очередной тур в джинсах, которые запрещены правилами. Главный судья наложил на Карлсена штраф в $ 200 и потребовал, чтобы к партии 9-го тура норвежец переоделся. Магнус отказался это делать, а судьи не включили его в жеребьёвку очередного тура. После этого норвежец в бешенстве заявил, что покидает турнир и не сыграет на чемпионате мира по блицу.

"Я едва успевал на тур, поэтому надел рубашку, накинул пиджак и, по правде говоря, даже не подумал о джинсах. Я даже переобулся! Сначала мне выписали штраф, что нормально, а после этого я получил предупреждение, что мне необходимо переодеться сегодня после 3-го тура. Я ответил: "Переоденусь завтра, если это приемлемо". И получил ответ: "Ты либо переоденешься сейчас, либо..." В этот момент для меня ситуация стала делом принципа, и мы пришли к тому, что имеем сейчас! Честно говоря, я уже слишком стар, чтобы тревожиться об этом. Никто не хочет отступать. В ФИДЕ могут навязывать свои правила, это нормально, но в ответ я скажу: "Хорошо, тогда я ухожу, идите к чёрту!" Мне жаль, что это затронет зрителей", — объяснил своё поведение Карлсен.

В ФИДЕ заявили, что правила едины для всех игроков, исключений быть не может.

В сообщении говорится, что правила ФИДЕ для чемпионатов мира по рапиду и блицу, включая дресс-код, призваны обеспечить профессионализм и справедливость для всех участников.

"Карлсен нарушил дресс-код, надев джинсы, которые явно запрещены в соответствии с давними правилами этого мероприятия. Главный арбитр сообщил Карлсену о нарушении, выписал штраф в размере $ 200 и потребовал, чтобы он сменил одежду. К сожалению, шахматист отказался, и в результате он не был включён в пару для девятого раунда. Это решение было принято беспристрастно и в равной степени относится ко всем игрокам", — говорится в сообщении.

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