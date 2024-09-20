Назван лучший шахматист мира: он сделал заявление о войне в Украине

Международная организация шахматистов ФИДЕ в Будапеште провела церемонию награждения лучшего шахматиста за последние 100 лет. Им оказался норвежский шахматист Магнус Карлсен. Во время своей речи Карлсен призвал не снимать санкции с России и Белоруссии.



Магнус Карлсен получил титул лучшего шахматиста. Фото: ФИДЕ

Магнус Карлсен получил награду лучшего шахматиста в истории из рук бывшего вице-премьер-министра России и нынешнего президента ФИДЕ Аркадия Дворковича. Во время речи Карлсен заявил, что не считает себя лучшим шахматистом.

"Очень странно получать эту награду, пока я все еще активный игрок. Я, конечно, рад получить эту награду, но, по моему личному мнению, я все еще считаю, что Гарри Каспаров сделал лучшую карьеру, чем я", – сказал Карлсен.

Норвежский шахматист продолжил свою речь призывом не снимать санкции с России и Беларуси.

"Я бы сказал, по крайней мере, в честь Гарри, что я уверен, что он воспользовался случаем, чтобы посоветовать не восстанавливать российскую и белорусскую федерации шахмат. Поэтому я это тоже сделаю", — добавил Карлсен.

22 сентября состоится заседание генеральной ассамблеи ФИДЕ, где ожидается рассмотрение предложения Кыргызстана по отмене запрета России и Беларуси участвовать на соревнованиях ФИДЕ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина обратилась в ФИДЕ с призывом продолжить дисквалификацию и отстранение спортсменов России и Белоруссии в Международной организации шахматистов. В официальном письме говорится, что с начала войны в Украине погибли более 500 украинских спортсменов и тренеров, среди которых 21 шахматист. Еще двое других шахматистов считаются пропавшими без вести.

Также "Комментарии" писали, что Россия за миллион рублей купила украинскую шахматистку.

