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Сборная Украины по футзалу прошла в плей-офф Евро-2022

Украинские футзалисты гарантировали себе участие в матчах 1/4 финала чемпионата Европы

сегодня, 08:35
Автор:

Козлова Альбіна
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Спортсмены национальной сборной по футзалу показали хорошие результаты на завершающем матче группового этапа. По количеству баллов они очутились на втором месте в группе А. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства молодежи и спорта.

Сборная Украины по футзалу прошла в плей-офф Евро-2022

Украинская команда, фото Министерства молодежи и спорта

Таким образом украинцы сыграют в плей-офф или 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года. В матчах они соревновались с сильными противниками — сербами, португальцами и голландцами. В итоге украинские футзалисты уступили только сборной Португалии и опередили команды Сербии и Нидерландов.

31 января украинцы будут соперничать со сборной Казахстана. Если им удастся победить соперников, то они сыграют с командой, которая выйдет победителям в матче между Грузией и Россией.

Это шестой раз подряд, когда наша сборная выходит в 1/4 финала чемпионата Европы. Однако тогда "выбивали" наших футзолистов в первых же матчах команды Испании, Сербии, Португалии, Хорватии, Азербайджана.

Сборная Казахстана – достаточно серьезный противник для украинцев. В 2018 году на чемпионате Европы они были на четвертом месте. Лидеры их команды – бразильцы Тайнан и Дуглас Жуниор, Эднан и голкипер Лео Игиту. Последний в отборочных турах уже сумел забить блестящий гол в ворота сборной Финляндии.

Как сообщал портал "Комментарии", какие результаты ожидать от наших спортсменов на Олимпийских играх рассказали представители профильного комитета Верховной Рады. На Олимпиаде 45 украинцев покажут свои умения в 12 видах спорта. Впервые наши спортсмены сразятся в таком виде спорта, как бобслей и соревнования смешанных команд по фристайлу (акробатика).

Также мы писали, что легенда украинского футбола может стать одним из самых дорогих тренеров. Андрея Шевченко хотят пригласить быть тренером для сборной Польши по футболу. Сколько заработает Андрей Шевченко, если его кандидатуру одобрят на должность тренера сборной Польши.


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Источник: https://телеграм.онлайн/#/im?p=g597936883
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