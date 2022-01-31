Сборная Украины по футзалу прошла в плей-офф Евро-2022

Спортсмены национальной сборной по футзалу показали хорошие результаты на завершающем матче группового этапа. По количеству баллов они очутились на втором месте в группе А. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства молодежи и спорта.



Украинская команда, фото Министерства молодежи и спорта

Таким образом украинцы сыграют в плей-офф или 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года. В матчах они соревновались с сильными противниками — сербами, португальцами и голландцами. В итоге украинские футзалисты уступили только сборной Португалии и опередили команды Сербии и Нидерландов.

31 января украинцы будут соперничать со сборной Казахстана. Если им удастся победить соперников, то они сыграют с командой, которая выйдет победителям в матче между Грузией и Россией.

Это шестой раз подряд, когда наша сборная выходит в 1/4 финала чемпионата Европы. Однако тогда "выбивали" наших футзолистов в первых же матчах команды Испании, Сербии, Португалии, Хорватии, Азербайджана.

Сборная Казахстана – достаточно серьезный противник для украинцев. В 2018 году на чемпионате Европы они были на четвертом месте. Лидеры их команды – бразильцы Тайнан и Дуглас Жуниор, Эднан и голкипер Лео Игиту. Последний в отборочных турах уже сумел забить блестящий гол в ворота сборной Финляндии.

Как сообщал портал "Комментарии", какие результаты ожидать от наших спортсменов на Олимпийских играх рассказали представители профильного комитета Верховной Рады. На Олимпиаде 45 украинцев покажут свои умения в 12 видах спорта. Впервые наши спортсмены сразятся в таком виде спорта, как бобслей и соревнования смешанных команд по фристайлу (акробатика).

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