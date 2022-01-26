С детства он мечтал выступать в "Лейкерсе": ровно два года назад трагически погиб Коби Брайант

Коби Брайант — атакующий защитник, который родился 23 августа 1978 года в Филадельфии, штат Пенсильвания (США).

Коби Брайант, "Лос-Анджелес Лейкерс", 1996 год - фото из Getty Images

Отец Коби был баскетболистом. Именно он и привил любовь малыша к этому спорту. Когда Брайанту было шесть лет, он вместе с семьей переехал в Италию, где в то время, за баскетбольные команды Милана играл глава семейства.

После окончания школы Коби попал в "Лос-Анджелес Лейкерс" в котором провел 20 сезонов, победив в пяти чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации.

Легендарный игрок стал пятым игроком НБА (после Уилта Чемберлена, Карима Абдул-Джаббара, Карла Мэлоуна и Майкла Джордана), преодолевшим рубеж в 30 тысяч набранных очков. 22 января 2006 года в матче против "Торонто" Брайант набрал рекордные 81 очко, а в своей последней встрече против "Юты" (апрель 2016 года), в возрасте 37 лет он еще раз подтвердил свои снайперские возможности, набрав 60 очков.

За свою карьеру в "Лейкерс" Коби Брайант провел 1346 матчей, набрав в них 33643 очка (в среднем — по 25 очков за матч). Он сделал 7047 подборов (в среднем — по 5,2 подбора), 6306 результативных передач (в среднем — по 4,7 передачи), 1944 перехвата (в среднем — по 1,4 перехвата) и 640 блок-шотов (в среднем — по 0,5 блок-шота).

В составе сборной США Брайант стал чемпионом Америки, а также двукратным олимпийским чемпионом, победив вместе с командой на Играх-2008 в Пекине и Играх-2012 в Лондоне.

Увы, но ровно два года назад, звездный спортсмен трагически погиб в результате крушения частного вертолета в Калабасасе, городе, расположенном в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Вместе с ним в авиакатастрофе погибла также его 13-летняя дочь.

Для справки:

Коби Брайант: 2-кратный олимпийский чемпион (2008, 2012); чемпион Америки (2007); 5-кратный чемпион НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010); 18-кратный участник Матчей всех звезд НБА (1998, 2000-2016).

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