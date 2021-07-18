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Главная Новости Спорт другие виды спорта Российскую команду не пустили на Олимпиаду-2020 из-за допинга: все о скандале
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Российскую команду не пустили на Олимпиаду-2020 из-за допинга: все о скандале

Российская команда по гребле в четверках парных снялась с участия в Олимпиаде-2020

сегодня, 17:16
Автор:

Ольга Чародий

Постоянно возникают скандалы из-за допинга с российскими спортсменами. В этот раз в "допинговый" скандал попали российские гребцы. Так, после вскрытия пробы медики подтвердили наличие в их крови запрещенных препаратов, поэтому в РФ приняли решение снять всю команду с Олимпийских игр, сообщает "Спорт-Экспресс".

Российскую команду не пустили на Олимпиаду-2020 из-за допинга: все о скандале

Гребля (фото из открытых источников)

Российская команда по гребле в четверках парных снялась с участия в Олимпиаде-2020 после положительных результатов на допинг у Никиты Моргачева и Павла Сорина, в крови которых был обнаружен мельдоний. Место сборной России может занять Литва.

Вскрытие проб Б гребцов подтвердило наличие мельдония в организме спортсменов, после чего в Федерации гребного спорта России приняли решение снять команду с соревнований. Другим участникам команды предлагают пройти проверку на полиграфе.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о приостановлении лицензии Национальной антидопинговой лаборатории в Москве. Основанием стало предварительное заключение WADA о несоблюдении Россией антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Отныне московская лаборатория не сможет проводить анализ образцов крови спортсменов на допинг — без этого они не будут допускаться к международным соревнованиям. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди заявлял об уверенности, что на основании доклада независимых экспертов будет заявлено о несоответствии статуса "РУСАДА" кодексу международной спортивной организации. 


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Источник: https://www.sport-express.ru/olympics/tokyo2020/rowing/news/rossiyskie-grebcy-ne-vystupyat-v-chetverke-parnoy-na-olimpiade-1813147/
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