Российскую команду не пустили на Олимпиаду-2020 из-за допинга: все о скандале

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Ольга Чародий
Постоянно возникают скандалы из-за допинга с российскими
спортсменами. В этот раз в "допинговый" скандал попали российские гребцы. Так, после вскрытия пробы
медики подтвердили наличие в их крови запрещенных препаратов, поэтому в РФ приняли решение снять всю команду с
Олимпийских игр, сообщает "Спорт-Экспресс".
Гребля (фото из открытых источников)
Российская команда по гребле в четверках парных снялась с
участия в Олимпиаде-2020 после положительных результатов на допинг у Никиты
Моргачева и Павла Сорина, в крови которых был обнаружен мельдоний. Место
сборной России может занять Литва.
Вскрытие проб Б гребцов подтвердило наличие мельдония в организме спортсменов, после чего в Федерации гребного спорта России приняли
решение снять команду с соревнований. Другим участникам команды предлагают
пройти проверку на полиграфе.
Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о приостановлении лицензии Национальной антидопинговой лаборатории в Москве. Основанием стало предварительное заключение WADA о несоблюдении Россией антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Отныне московская лаборатория не сможет проводить анализ образцов крови спортсменов на допинг — без этого они не будут допускаться к международным соревнованиям.Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди заявлял об уверенности, что на основании доклада независимых экспертов будет заявлено о несоответствии статуса "РУСАДА" кодексу международной спортивной организации.
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