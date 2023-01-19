Российский теннисист пожаловался на украинцев с флагом Украины (ВИДЕО)

Во время матча второго круга Australian Open-2023, первая ракетка РФ и шестой номер в мире Андрей Рублев пожаловался рефери на поведение украинцев с национальным флагом.

Теннисист Андрей Рублев пожаловался на украинцев (фото из открытых источников)

Прямо во время второго сета в поединке против теннисиста Эмиля Руусувори из Финляндии российский спортсмен подошел к судье и пожаловался на украинских болельщиков, что развернули на трибунах национальный флаг с трезубцем.

В то же время Рублев заявил, что его жалоба была связана с оскорбительными словами, которые якобы говорили украинцы по его адресу, а не с присутствием украинского флага на матче.

"Я сразу сказал рефери, что дело не в флаге, они могут вывесить любое знамя, я полностью понимаю ситуацию. Дело больше в том, что они начали говорить мне плохие слова. Я сказал арбитру: "Дело не в флаге, но, пожалуйста, вы можете сказать им, что хотя бы не говорить плохие слова, когда идет смена сторон", – рассказал о ситуации Рублев.

К сожалению, поединок закончился победой Рублева со счетом 6:2, 6:4, 6:7, 6:3.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что страна на отдыхе бросила тарелку в российскую телеведущую. Российская телеведущая Дана Борисова пожаловалась на украинку, которая показала, что думает о россиянах, где бы они ни находились. Она рассказала, что во время недавнего отдыха в Таиланде ей досталось. Прямо во время завтрака женщина из Украины швырнула тарелку в россиянку. Кроме того, она заявила, что искренне не понимает, почему украинка так поступила. Но при этом она ни словом не обмолвилась о войне, которую развернула Россия, убивая мирных жителей. Борисова в очередной раз заявила, что поддерживает власть в России и считает, что ее страна "все делает правильно".

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