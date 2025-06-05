Россиянку освистали на теннисном матче: что она сделала (ВИДЕО)

В Париже произошла одна из самых громких сенсаций открытого чемпионата Франции по теннису. 19-летняя Лоис Буассон, занимающая 361 позицию в мировом рейтинге, выбила из соревнований одну из главных фавориток турнира шестую ракетку мира россиянку Мирру Андрееву. Поведение россиянки в последних геймах вызвало негодование зрителей, освиставших российскую спортсменку.

Российская теннисистка Мирра Андреева. Фото: Reuters

Лоис Буассон попала на Roland Garros благодаря "вайлд-кард" и уже успела удивить результатами, одолев третью ракетку мира Джессику Пегулу. Та победа выглядела сенсацией и в четвертьфинале француженку ждала россиянка Мирра Андреева, которая была фавориткой.

В первом сете игра была равная, Буассон навязала борьбу Андреевой и выиграла на тайбрейке со счётом 7:6. Второй сет начался тяжело для французской теннисистки, ведь россиянка взяла три гейма подряд, демонстрируя свое мастерство и опыт. В этот момент показалось, что Андреева дожмет Буассон, однако российская теннисистка потеряла контроль.

Лоис Буассон переломила ход игры и взяла пять геймов подряд. После нескольких проигранных розыгрышей Андреева начала демонстрировать агрессивное поведение. Она яростно ударила мяч в направлении трибун и вступила в спор с арбитром из-за одного из справедливых решений в пользу Буассона. Это вызвало негативную реакцию публики, которая громко освистала россиянку. Видео инцидента попало в сеть.

Буассон сохранила хладнокровие и довела сет до победы, чем и выиграла матч с общим счетом 7:6(6), 6:3.

Эта победа стала самой большой в карьере Лоис Буассон. Она не только впервые вышла в полуфинал Grand Slam, но и обеспечила резкий подъем в рейтинге WTA. Буассон поднимется по меньшей мере на 195 позиций и займет 65 место. Впереди ее ждет встреча с американкой Коко Гауфф.

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